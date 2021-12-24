أنغام وشيرين وعمر كمال.. أبرز سهرات رأس السنة على قنوات «المتحدة»

دائما ما تحاول القنوات المصرية كل عام الاحتفال برأس السنة، بطريقة مختلفة وجذابة، وتنوعت احتفالات القنوات المصرية هذا العام، وهناك اتجاه عام في معظم القنوات، بالاعتماد على الفقرات الغنائية، واستضافة نجوم الفن الذين تصدروا المشهد، إضافة إلى نجوم الفلك.

أنغام مع أبلة فاهيتا

في البداية تحل النجمة أنغام ضيفة على برنامج «لايف من الدوبلكيس»، على قناه «أون» في أول حوار تلفزيوني لها منذ فترة طويلة، حيث ستكشف خلال السهرة التي تعرض ليلة رأس السنة، وتظهر خلالها بصحبة نجليها عمر وعبدالرحمن، عن علاقتها بالمطبخ وأبرز الأكلات والأطباق التي تجيد تحضيرها، وعشقها للكشري الخاص بوالدتها، كما تكشف أيضا في حوارها مع أبلة فاهيتا عن تشجيعها للنادي الأهلي، وحرصها على متابعة كل مبارياته، وكذلك مباريات المنتخب القومي.

شيرين عبدالوهاب مع إسعاد يونس

وتحل النجمة الكبيرة شيرين عبدالوهاب، ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في سهرة خاصة ليلة رأس السنة على شاشة قناة «دي إم سي»، في أول حوار تلفزيوني مطول لها بعد أزمتها الأخيرة، وخلال السهرة التي تظهر فيها شيرين مع ابنتيها «مريم وهنا»، تكشف مزيدا من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية، وتحسم الجدل حول العديد من الأخبار والشائعات التي حاصرتها خلال الفترة الأخيرة، وكذلك تكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

عمر كمال وياسمين علي مع عمرو الليثي

كما أعلنت قناة «الحياة» عن سهرة خاصة بمناسبة العام الجديد، تحتوي على العديد من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين الأغنية الشعبية والرومانسية والاسكتشات الكوميدية.

ويقدم السهرة الإعلامي عمرو الليثي، الذي يستضيف في أولى فقراتها المطرب عمر كمال، كما يستضيف المطربة ياسمين علي، التي تقدم أجمل أغانيها الجديدة بمناسبة العام الجديد، وكذلك يستضيف المونولوجست الشهير إسلام، الذي يقدم اسكتش تقليد لأشهر نجوم الفن، بالإضافة إلى استضافة خبيرة الأبراج سمر ياقوت، في السهرة التي تذاع الجمعة ليلة رأس السنة الساعة 11 مساء.

منى الشاذلي تحاور سوبر ستار في ليلة رأس السنة

كما أعلن برنامج «معكم منى الشاذلى»، أن الإعلامية منى الشاذلي تجهز لتصوير حلقة خاصة من برنامجها، يتم بثها ليلة رأس السنة على شاشة قناة «سي بي سي»، وتتضمن الحلقة لقاء مع نجم سوبر ستار لم يظهر في برامج تلفزيونية منذ فترة طويلة في لقاء مليء بالألعاب والأغاني والمسابقات في أجواء احتفالية ممتعة، يتشارك فيها الجميع بهجة استثنائية في سهرة لا تنسى.