أسرة حادث العمرة تتسلم جثامين 4 من أولادها تمهيدا لدفنهم

تسلمت أسرة حادث العمرة، بالمملكة العربية السعودية، جثامين 4 من ذويهم من أمام قرية البضائع، بمطار القاهرة الدولي، تمهيدا لدفنهم بمسقط رأس العائلة بمحافظة المنوفية.

وكانت السلطات المعنية بمطار القاهرة الدولي، شكلت فريق من العلاقات العامة، بالإضافة إلى فريق من الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران للعمل على إنهاء إجراءات وصول جثامين 4 مصريين لقوا مصرعهم في حادث تصادم خلال رحلة عمرة، ووصول ذوي الضحايا قادمين من المملكة العربية السعودية، والمقرر وصولهم على متن نفس الرحلة رقم 2652 القادمة من الرياض، التي وصلت في تمام الساعة الرابعة عصرا، تمهيدا لدفنهم جميعا بمسقط رأس العائلة بمحافظة المنوفية مركز منوف.

الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي

وأنهت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين، إجراءات وصول الجثامين بعد مراجعة شهادات أسباب الوفاة، والكشف الظاهري عليها، وتم إصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثث إلى ذويهم تمهيداً لدفنهم بمقابر الأسرة .

4 أفراد من أسرة واحدة

الأسرة المنكوبة توفي منها أربعة أفراد وهم: «الأب والأم و2 من الأبناء، في حادث إنقلاب سيارة بالرياض، ونجا من الحادث 3 أبناء بينهم طفل رضيع».

وتوفي من عائلة المهندس عبدالسلام مبروك أبو زيد، من عائاة السقا بمحافظة المنوفية، ومن العاملين بشركة المطاعم الأهلية، أربعة أفراد وهم فى طريقهم لأداء مناسك العمرة، ووقع الحادث نتيجة إنحراف مفاجئ للسيارة، مما تسبب فى وفاة كل من الأب والأم واثنين من الأبناء إبراهيم عبدالسلام 16 سنة، ويحي عبدالسلام 5 سنوات.

وتطبق قيادات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين كل الإجراءات الوقائية والإحترازية اللآزمة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة حرصا على سلامة وصحة المسافرين والقادمين من الخارج.