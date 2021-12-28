سلطات الحجر الصحي بالمطار تستعد لاستقبال جثامين ضحايا حادث العمرة

شكلّت السلطات المعنية بمطار القاهرة الدولي، فريقًا من العلاقات العامة، إضافة إلى فريق من الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران للعمل على إنهاء إجراءات وصول جثامين 4 مصريين لقوا مصرعهم في حادث تصادم خلال رحلة عمرة، ووصول ذوي الضحايا قادمين من المملكة العربية السعودية، والمقرر وصولهم على متن الرحلة نفسها، تمهيدًا لدفنهم جميعا بمسقط رأس العائلة بمحافظة المنوفية مركز منوف.

مراجعة شهادات أسباب الوفاة قبل إنهاء إجراءات وصول الجثامين

ومن المقرر أنَّ تنتهي سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين، من إجراءات وصول الجثامين بعد مراجعة شهادات أسباب الوفاة، والكشف الظاهري عليها، حتى يتمّ إصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثث إلى ذويهم.

وأوضحت مصادر مطلعة بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، أنَّ الجثامين تصل إلى مطار القاهرة الدولي، على متن رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران رقم 2652 القادمة من الرياض اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 04.15، مشيرة إلى أنَّ الأسرة المنكوبة توفي منها 4 أفراد، وهم: الأب والأم واثنان من الأبناء، في حادث انقلاب سيارة بالرياض، ونجا من الحادث 3 أبناء منهم اثنين مازالا بالمستشفى تحت الملاحظة الطبية، إضافة إلى نجاة طفل رضيع.

ضحايا الحادث من أسرة واحدة

يُشار إلى أنَّ الحادث تسبب في وفاة 4 من أفراد أسرة عبدالسلام مبروك أبو زيد السقا مهندس بشركة المطاعم الأهلية، وهم في طريقهم لأداء مناسك العمرة، ووقع الحادث نتيجة انحراف مفاجئ للسيارة، مما أدى لانقلابها عدة مرات مما تسبب في وفاة كل من الأب والأم واثنين من الأبناء، فيما كتب الله نجاة طفل رضيع إياد وتسلمه أحد أفراد أسرته من إدارة المستشفى، ويعود به على متن الرحلة نفسها.