realme تقتحم سوق التابلت المصرى  لأول مرة وتُطلق تابلت realme PAD

realme، التي تُعد واحدة من أسرع العلامات التجارية نموًا للهواتف الذكية على مستوى العالم، تمكنت من تحقيق إنجاز جديد لها في السوق المصري حيث دخلت لأول مرة سوق التابلت/الكمبيوتر اللوحي المحلي وأعلنت امس عن إطلاق realme PAD، أول كمبيوتر لوحي/تابلت للشركة في السوق المصري. هذا التابلت الأقل سُمكًا في السوق ويضم مجموعة من الخصائص والمواصفات الفنية الفريدة بسعر منافس، ومن المؤكد أنه سيصبح منافسًا قويًا لأجهزة التابلت التي تطلقها كبرى الشركات العالمية في السوق المحلي لإسعاد ملايين المستخدمين المصريين.

تطرح الشركة تابلت realme PAD في فئتين: الفئة الأولى بذاكرة وصول عشوائية 3 جيجابايت وذاكرة داخلية 32 جيجابايت بسعر 3,990 جنيه وسيكون متاحًا للشراء من خلال عروض المبيعات الفورية المخفضة (الفلاش سيل) لفترة محدودة على موقع أمازون بسعر 3,790 جنيه في الفترة من 28 حتى 31 ديسمبر الحالي. أما النسخة الثانية والتي تُعد أول نسخة من نوعها لتابلت بسعر أقل من 5,000 جنيه يتميز بذاكرة وصول عشوائية 6 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت ويصل سعرها إلى 4,999 جنيه، فسيكون متاحًا للشراء أيضًا من خلال عروض المبيعات الفورية المخفضة على موقع أمازون أيضًا بسعر 4,790 جنيه في الفترة من 28 حتى 31 ديسمبر.

التصميم: التابلت الأقل سُمكًا في السوق

تم تصميم تابلت realme PAD ليتيح لك اللعب وأداء مهام عديدة أثناء انتقالك من مكان لآخر. فتصميمه المعدني الأنيق والنحيف يجعل وزنه خفيفًا للغاية بما يتيح لك حمله واستخدامه بكل سهولة خارج المنزل أو العمل. يصل سُمك تابلت realme PAD إلى 6.9 ملليمتر ويبلغ وزنه 440 جرامًا، وهو بالتالي تابلت خفيف جدًا يمكن حمله بكل راحة.

تم طرح التابلت الجديد بلونين رائعين-الرمادي النقي الذي يبدو لونًا احترافيًا متميزًا، والذهبي المتألق الذي يجعل مظهر التابلت راقيًا وأنيقًا. لقد صممت realme الجسم الخارجي للهاتف من سبيكة الألومنيوم بملمس مصقول وناعم للغاية مثل السيراميك ليجعل من realme PAD التابلت الأكثر روعة وتألقًا في فئته.

يمثل مزيجًا فريدًا من أرقى المواصفات الفنية والتصميم النحيف والابتكارات التكنولوجية المتطورة

تجربة مشاهدة رائعة وفائقة الوضوح على شاشة التابلت قياس 10.4 بوصة من طراز WUXGA +-يُعد realme PAD أقوى تابلت ترفيهي يوفر تجربة صوتية ومرئية استثنائية في فئته السعرية. يتميز التابلت بشاشة كبيرة فائقة الوضوح وصوت عالي الجودة والنقاء. وبفضل نحافة الإطار الخارجي للشاشة التي يبلغ قياسها 10.4 بوصة، تصبح مشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب على هذا التابلت تجربة ممتعة لا تقارن. بالإضافة لذلك، يمكنك الاستمتاع بأدق التفاصيل على شاشة التابلت التي يصل وضوحها إلى 2000×1200.

شاشة قياس 10.4 بوصة من طراز WUXGA+: يتميز التابلت بشاشة فائقة الوضوح من طراز WUXGA + وهي الشاشة الوحيدة من هذا الطراز في تلك الفئة السعرية.

يصل وضوح الشاشة إلى 2000x1200، كما يبلغ قياسها 10.4 بوصة وهي بالتالي شاشة كبيرة وفائقة الوضوح لتجربة مشاهدة فريدة.

من ناحية أخرى يصل معدل الشاشة إلى جسم التابلت إلى 82.5٪ بما يمنح المستخدم تجربة بصرية سلسة وغنية، خاصة مع وجود عدد من المزايا التكنولوجية لراحة العين مثل فلتر حماية العين من الضوء الأزرق ووضع القراءة بالأبيض والأسود ووضع العرض القاتم.

يشير مصطلح WUXGA إلى منظومة الجرافيكس للعرض المرئي الموسع وهو أحد تقنيات العرض المرئي فائق الوضوح.

ويجعل وضع القراءة من تجربة القراءة الإلكترونية أقرب ما تكون لتصفح الكتاب الورقي من خلال محاكاة ملمس صفحات الكتاب، كما يُسهّل وضع العرض القاتم إمكانية تصفح التابلت ليلاً دون سطوع شديد قد يرهق العين.

صوت محيطي فائق الجودة والنقاء بفضل سماعات Dolby Atmos Quad الرباعية: استمتع بجودة صوت فائقة كما لو كنت في السينما ولكن بدون تذاكر، من خلال صوت محيطي فائق الجودة والنقاء بفضل السماعات الرباعية بتكنولوجيا smart PA لصوت عميق وقوي للغاية.

وبفضل خاصية الصوت المحيطي القابل للتعديل، ستحصل على أنقى صوت ستيريو بغض النظر عن طريقة حمل الجهاز.

سماعات Dolby Atmos Quad الرباعية: يضم تابلت realme PAD أربع سماعات محيطية، وهي خاصية من نوعها في هذه الفئة السعرية، مع دعم خاصية الدولبي المحيطي Dolby Atmos والصوت فائق الوضوح. فالنطاق الصوتي المفتوح والصوت العميق المجسم والغني بالتفاصيل يمنحك تجربة سمعية وبصرية تحاكي السينما.

بطارية بقوة 7100 مللي أمبير مع شاحن سريع قدرة 18 وات

تصل سعة بطارية التابلت إلى 7100 مللي أمبير تفوق كل التوقعات وتناسب كافة أنماط الاستخدام- فهذه البطارية تكفي لمدة 65 يومًا في وضع الاستعداد، أو 12 ساعة متواصلة من مشاهدة مقاطع الفيديو. وبفضل الشاحن السريع بقدرة 18 وات، يمكن إعادة شحن الجهاز خلال وقت قياسي.

هذه البطارية هي الأكبر من نوعها في هذه الفئة السعرية بسعة 7100 مللي أمبير: يتميز التابلت ببطارية هي الأقوى والأطول عمرًا في هذه الفئة السعرية، حيث يصل وضع استعداد الجهاز إلى 65 يومًا أو 12 ساعة من التشغيل المتواصل لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت. ويتيح الشاحن السريع بقوة 18 وات إعادة الشحن السريع للتابلت خلال زمن قياسي دون الحاجة للانتظار لوقت طويل.

الأداء: تجربة ألعاب غير مسبوقة

يُعد معالج البيانات المزود به التابلت هو الأقوى من نوعه في فئته السعرية، بما يتيح للمستخدم إمكانية تشغيل الألعاب الغنية بالجرافيكس عبر الإنترنت، حيث تصل سرعة معالج البيانات Helio G80 ثماني النواة إلى 2.0 جيجا هرتز، ويتفوق أداء وحدة المعالجة المركزية (CPU) على الجيل السابق بنسبة 35٪، كما يتفوق أداء وحدة معالجة الجرافيكس في التابلت من

طراز Mali G52 950MHz الجيل السابق بنسبة 20٪ لتكون النتيجة جودة رائعة للصورة ومعدل ثبات أكبر لفريمات الفيديو بما يقدم تجربة ألعاب استثنائية للمستخدمين. وقد تجاوز رصيد نقاط التابلت 200000 نقطة في اختبارات AnTuTu بما يمنحك تجربة ألعاب سلسة دون توقف. إنّ أداء معالج بيانات التابلت يتخطى بكثير معالجات البيانات المنافسة في نفس الفئة السعرية.

كاميرا أمامية 8 ميجا بكسل بزاوية تصوير واسعة

التابلت مزود بكاميرا أمامية عالية الدقة مع ميكروفون مزدوج لإلغاء الضوضاء، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا للتعلم عبر الإنترنت وإجراء مكالمات الفيديو والمؤتمرات. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل عالية الدقة ويمكنها التقاط صور سيلفي واضحة ومشرقة، كما تتميز بزاوية تصوير واسعة قياس 105 درجة لتصوير المزيد من التفاصيل عند التقاط صورة السيلفي أو خلال مكالمات الفيديو. في الوقت نفسه، يدعم realme PAD خاصية إلغاء الضوضاء بميكرفون مزدوج لصوت واضح خلال الاتصال في مكالمات الفيديو الجماعية أو عند متابعة الحصص الدراسية عبر الإنترنت!