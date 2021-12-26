«التعليم» تعلن شروط الترشيح للإعارات الخارجية.. منها شهادة خلو من الحمل للسيدات

أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الشروط الخاصة بالترشح للإعارات الخارجية للعام الدراسي 2022-2023، موضحة أن الترشح للإعارات يتم حتى منتصف شهر فبراير المقبل، مشددة على الذين يرغبون في الترشح بضرورة استيفاء كافة الأوراق والشروط المطلوبة.

وأضافت المديريات في مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن أبرز شروط الترشح تتمثل في ضرورة إحضار شهادة خلو من الحمل للسيدات ويراعي إرفاق قسيمة السداد للرسوم مع الشهادات الصحية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية شروط الترشح للإعارات الخارجية

- مرور ثلاث سنوات على استلام العمل ويكون تعيين تثبيت بالتربية والتعليم لجميع المتقدمين للإعارة.

- غير مسموح للموظفين المتعاقدين والمعينين بنسبة عجز 5% ومن يعمل عمل مخفف بقرار من أحد المجالس الطبية بالتربية والتعليم التقدم بطلب الإعارة.

- يتم توريد مبلغ 50 جنيهاً للإعارة للدول العربية لحساب الإعارات الخارجية على إيصال 123 بالتربية والتعليم وتسدد في خزينة الإدارة الموجود بها المتقدم مع إرفاق القسيمة الحمراء الدالة على السداد بطلب الإعارة والمدارس التابعة لديوان المديرية تسدد لخزينة الإدارة الموجود بها أيضاً وتقوم الإدارة بسداد إجمالي المبلغ لحساب الأنشطة بالدفع الإلكتروني.

-العائد من بعثه دراسية بالخارج يتقدم بعد مرور خمس سنوات ويكتب إقرار موافقة من البعثات الخارجية.

- إحضار شهادة صحية تفيد بخلو المتقدم من أي الأمراض الباطنية والمعدية والخلو من العيوب والعاهات الجسدية الواضحة وتكون صادرة من جهة رسمية تثبت صلاحيته للسفر إلى الخارج من الناحية الصحية كما ورد بالقرار الوزاري 265.

- شهادة خلو من الأمراض النفسية والعصبية من مستشفى الأمراض العصبية وعلاج الإدمان.

- شهادة خلو من الحمل للسيدات ويراعي إرفاق قسيمة السداد للرسوم مع الشهادات الصحية.

- إقرار موافقة الزوج للمتزوجات وموافقة ولي الأمر للأنسات والمطلقات والأرامل مع لصق طابع نقابة مهن تعليمية فئة 50 قرشاً ولصق عدد 2 طابع مهن تعليمية فئة واحدة جنيه على الاستمارة المزدوجة والمقيدين بنقابة المهن الزراعية ويرفق طابع فئة 50 جنيهاً.

- إحضار صور المؤهلات الدراسية الحاصل عليها المتقدم معتمدة ومختومة وصورة طبق الأصل مختومة بخاتم شعار الجمهورية وصورة من صحيفة الكادر بالنسبة للمعلمين والوظائف الإشرافية.

-لا توجد جزاءات أكثر من ثلاث أيام ويراعي تجميع الجزاءات.

- من يريد التقدم للدول غير الناطقة بالعربية توريد مبلغ 50 جنيهاً لحساب الإعارات الخارجية على إيصال 123 مع كتابة إقرار يفيد إجادته للغة الأجنبية لمادة التخصص مع تحرير استمارتين بذلك وإرفاق صورتين من المؤهلات الدراسية.