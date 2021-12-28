طقس الإسماعيلية: انخفاض درجة الحرارة والمحافظ يعلن الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بعد ارتفاعها منذ بداية الأسبوع الجاري.

وبدأ الانخفاض الملحوظ من فجر اليوم الثلاثاء، حيث بلغت درجة الحرارة 8 درجات مئوية، فيما شهدت المحافظة حركة رياح باردة كانت قد توقفت منذ يوم السبت الماضي.

تحذير للمواطنين

وأعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى في جميع أرجاء ومراكز المحافظة استعدادا لمواجهة الطقس السيئ.

وقال بشارة في تصريحات، إنه وجه باتخاذ كل الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي أزمات أو كوارث والتعامل الفوري وفقا لتوجهات الدولة مع أي أزمة تحدث خلال سوء الأحوال الجوية.

وأصاف أن الشبكة الوطنية الموحدة للسلامة والطوارئ بالاسماعيلية، تلقت بلاغا يشير إلى وجود منخفض جوي يستمر من يوم الأربعاء وحتى السبت المقبل يصاحبه حالة من عدم الاستقرار مع نشاط كبير للرياح خلال الساعات المقبلة.

وطالب بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

سيولة مرورية على الطرق

وشهدت طرق الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، سيولة مرورية على كافة الطرق السريعة والصحراوية، فيما شهدت الطرق أمس حادثتين كبيرتين أصيب فيها 35 شخصا.

وتعرضت سيارتان ربع نقل للانقلاب أحدهما كانت تقل 26 عاملا زراعيا، والأخرى 9 عمال على طريق «الإسماعيلية - الصحراوي» قرب مركز التل الكبير، وجرى نقل المصابين لمستشفيات جامعة قناة السويس وأبو خليفة لتلقي العلاج.