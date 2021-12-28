العسومي يعقد اجتماعا تحضيريا لمنتدى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي

عقد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الاجتماع المشترك للجنة الفرعية المعنية بالتحضير لعقد المنتدى العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: «التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك»، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

المنظمة العربية للتنمية الإدارية

وحضر الاجتماع، أعضاء اللجنة، النواب هزاع بن بكر القحطاني، واللواء طارق نصير، وأحمد حمد بوشهاب، ومن جانب المنظمة العربية للتنمية الإدارية شارك الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، بالإضافة إلى المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وذلك بمقر المنظمة اليوم.

التحضيرات الخاصة بالمنتدى

وناقش الاجتماع، التحضيرات الخاصة بالمنتدى، كما تم بحث العديد من أوجه التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي والمنظمة العربية للتنمية الإدارة بما يخدم العمل العربي المشترك.

وفي ختام الاجتماع، اصطحب الدكتور ناصر القحطاني المشاركين، في جولة في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عرف خلالها بعمل قطاعات وإدارات المنظمة كما زار الوفد المكتبة الرقمية للمنظمة، وتعرف على أبرز مقتنياتها.