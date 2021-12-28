السيسي: لن نسمح بالبناء قبل وضع آليات منضبطة تقضي على العشوائية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية وقف البناء على الأراضي الزراعية، ووقف البناء العشوائي، موضحًا: «لما بقولك يا وزير الزراعة والمحافظ أقف على الـ300 ألف فدان لغاية ما تبنيهم.. يا جماعة البلد دي متعلقة في رقبتنا.. لو مكانش رقبتك مستعدة تشدها وتمشي أخلي رقبتك، وسيبها للي عنده استعداد يحط رقبته، وياخد البلد ويجري بيها».

افتتاح مدينة أسوان الجديدة

وتابع السيسي، خلال افتتاح مدينة أسوان الجديدة، اليوم: «أنا مش بتكلم على (الزراعة) أحسن الناس تفهم غلط.. أنا لو عندي دخل وموازنة تريليون دولار في السنة، مكنتش هتكلم كده.. كنت هطلب فلوس وأحطها»، موضحًا أنه طلب من وزارة الإسكان وقف بيع الأراضي في القاهرة والمدن التي لا يوجد فيها آليات عمل فعالة، وهذا «مش عيب».

آليات العمل لا تتيح للمسؤولين التحرك

وأوضح أن المسؤولين «مش مش عارفين، لكنهم مش قادرين.. لأن آليات العمل لا تتيح لهم التحرك.. وإحنا بنتكلم دلوقتي لأن العملية كانت مراحل.. وقلنا هنقعد 10 سنين الدولة تبني، ومتسمحش لحد يبني تاني، لغاية ما نعمل آليات منضبطة.. يعني لما أقول فيه ترخيص بـ4 أدوار بالشكل الفلاني يتنفذ.. ولغاية دلوقتي مفيش آليات منضبطة.. وده مش عيب في الوزير ولا المحافظ ولا المحليات».