مواعيد وطرق حضور القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية المواعيد الجديدة وطرق الحضور الخاصة بالقداسات الإلهية، والتي تقام خلال الأسبوع المقبل، والذي يبدأ من غد الاثنين حتى الأحد المقبل.

وتقرر إقامة 10 قداسات نصفها يقام بأسبقية الحضور، والنصف الآخر بالحجز المسبق، وذلك بالتزامن مع الطرق الجديدة التي أُطلقت لحضور القداس الإلهي في كنائس الإسكندرية في ظل الموجة الرابعة لكورونا، حيث تقرر تكثيف أعداد القداسات الإلهية في عدد من كنائس مدينة الإسكندرية على رأسها الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وذلك في وقت من المفترض إقامة القداسات في 3 أيام فقط على مدار الأسبوع.

طرق حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي والتي تسير على نهجها كنائس المدينة.

ووفقاً لما أعلنته الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، منذ قليل، سيقام 10 قداسات بدءاً من يوم غد الاثنين حتى يوم الأحد المقبل، وتمثل نظام حضور القداس الإلهي خلال تلك الأيام بنظام الحجز المسبق في 5 قداسات بينما يتم الحضور بنظام أسبقية الحضور في 5 قداسات أخرى.

مواعيد القداس الإلهي في الإسكندرية

- الاثنين من الساعة 8 إلى الساعة 10 صباحاً.

- الأربعاء من الساعة 6:30 إلى الساعة 8، ومن الساعة 8 إلى الساعة 10 صباحاً، ومن الساعة 1 إلى الساعة 3 عصراً، وجميعها بنظام أسبقية الحضور.

- الجمعة من الساعة 7 إلى الساعة 9 ، ومن الساعة 9 إلى الساعة 11 صباحاً وكلاهما بالتسجيل المسبق.

- السبت من الساعة 6 إلى الساعة 8 بنظام أسبقية الحضور، ومن الساعة 8 إلى الساعة 10 بنظام التسجيل المسبق.

- الأحد من الساعة 6:30 إلى الساعة 8، ومن الساعة 8:15 إلى الساعة 10 صباحاً وكلاهما بالتسجيل المسبق.

عقد القداس الإلهي بالإسكندرية في 3 أيام

وقال مصدر كنسي لـ«الوطن»، إنه في الوقت الجاري تعتاد الكنائس على إقامة القداسات في أيام الأحد والأربعاء والجمعة فقط، بينما تقام قداسات في أيام أخرى لذكرى الأربعين أو السنوية، إلا أنه بسبب رغبة الشعب حضور القداس الإلهي فقد كثفت أعداد القداسات على مدار أيام الأسبوع لاستيعاب أكبر عدد من الشعب في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.