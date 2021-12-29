السبت المقبل.. موعد صرف تموين شهر يناير 2022 لمدة 31 يوما

استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف تموين شهر يناير 2022، والذي سيوافق أول يوم صرف له يوم السبت المقبل الموافق 1 يناير 2022، حيث تستمر الوزارة من خلال منافذ صرف السلع في صرف المقررات التموينية حتى نهاية الشهر نفسه أي حتى يوم 31 من شهر يناير.

100%.. نسبة صرف تموين شهر ديسمبر 2021

وانتهت اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف مستحقات تموين شهر ديسمبر، وذلك بعد بلوغ نسبة الصرف اليوم 100% لتموين شهر ديسمبر 2021 والذي انتهت الوزارة من صرف لجميع المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني والبالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدون على 23 مليون بطاقة تموينية.

وضخت الشركة القابضة للصناعات الغذائية من مخازن الجملة التابعة لها على مستوى المحافظات والتي تبلغ 1500 مخزن جملة، لمنافذ صرف البدالين التموينيين الاستعاضة الأولى من السلع التموينية المدرجة على قائمة السلع والمقرر صرفها ضمن مقررات شهر يناير.

قائمة السلع التموينية لشهر يناير 2022.. وسعر المستهلك

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم، سعر المستهلك 8.50 وسعر التاجر 8.25 جنيه.

2. الأرز المعبأ 1 كجم، سعر المستهلك 8.00 وسعر التاجر 7.80 جنيه.

3. عدس مجروش 500 جم، سعر المستهلك 11.00 وسعر التاجر 10.75 جنيه.

4. فول معبأ 500 جم، سعر المستهلك 7.50 وسعر التاجر 7.25 جنيه..

5. مسلي صناعي 800 جم، سعر المستهلك 24.00 وسعر التاجر 23.75 جنيه.

6. شاي ناعم 40 جم، سعر المستهلك 3.00 وسعر التاجر 2.90 جنيه.

7. صلصة طماطم 200 جم، سعر المستهلك 4.75 وسعر التاجر 4.60 جنيه.

8. جبنه تتراباك 250 جم، سعر المستهلك 5.90 وسعر التاجر 5.65 جنيه.

9. جبنه تتراباك 500 جم، سعر المستهلك 10.90 وسعر التاجر 10.65 جنيه.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم، سعر المستهلك 17.50 وسعر التاجر 17.25 جنيه.

11. مسحوق عادي يدوي 800 جم، سعر المستهلك 10.50 وسعر التاجر 10.25 جنيه.

12. صابون غسيل 135 جم، سعر المستهلك 2.25 وسعر التاجر 2.00 جنيه.

13. صابون تواليت 125 جم، سعر المستهلك 5.50 وسعر التاجر 5.25 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم، سعر المستهلك 17.00 وسعر التاجر 16.50 جنيه.

15. زجاجة خل 900 مللي، سعر المستهلك 4.25 وسعر التاجر 4.00 جنيهات.

16. زيت خليط 800 مللي، سعر المستهلك 20.00 وسعر التاجر 19.75 جنيه.

17. زيت خليط 1 لتر، سعر المستهلك 25.00 وسعر التاجر 24.75 جنيه.

18. مكرونة 1 كجم، سعر المستهلك 9.00 وسعر التاجر 8.75 جنيه.

19. مكرونة 500 جم، سعر المستهلك 4.50 وسعر التاجر 4.35 جنيه.

20. دقيق ورقي معبأ 1 كجم، سعر المستهلك 7.50 وسعر التاجر 7.40 جنيه.

21. دقيق بلاستيك معبأ 1 كجم، سعر المستهلك 7.50 وسعر التاجر 7.40 جنيه.

22. كيس ملح طعام 200 جم، سعر المستهلك جنيه، وسعر التاجر 90 قرشا.

23. بار حلاوة طحينية سادة 40 جم، سعر المستهلك 2.00 وسعر التاجر 1.80 جنيه.

24. كيس سائل غسيل أواني، سعر المستهلك 2.00 وسعر التاجر 1.80 جنيه.

25. بسكويت يويوز فانيليا سادة 40 جم، سعر المستهلك جنيه، وسعر التاجر 95 قرشا.

26. بسكويت يويوز ويفر أنواع 48 جم، سعر المستهلك 2.00 جنيه وسعر التاجر 1.90 جنيه.

27. بسكويت تومورو أنواع 80 جم، سعر المستهلك 3.00 جنيهات، وسعر التاجر 2.85.

28. بسكويت بوو أنواع 45 جم، سعر المستهلك 3.00 وسعر التاجر 2.85 جنيه.