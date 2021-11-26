سلع جديدة تضاف على بطاقات التموين بداية من ديسمبر.. اعرف القائمة

يحمل شهر ديسمبر المقبل، خبرا سارا للمستفيدين من منظومة التموين في مصر، إذ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إضافة عدة أصناف جديدة لقائمة السلع التموينية، منها البسكويت، ليتجاوز عدد السلع 30 صنفا، وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بضخ كميات ‏كبيرة من السلع للمواطنين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز السلع التموينية، المقرر صرفها مع بداية شهر ديسمبر المقبل، التي جاءت كالتالي:

قائمة بالسلع التموينية المقرر صرفها في شهر ديسمبر

وكشفت وزارة التموين عن السلع المقرر صرفها أبرزها ما يلي:

1- زيت خليط 1 لتر.

2- سكر معبأ 1 كجم.

3- مكرونة 1 كجم.

4- مكرونة 500 جرام.

5- شاي ناعم 40 جم.

6- عدس مجروش 500 جم.

7- مسلى صناعي 800 جم.

8- جبنة 250 جم بسعر.

9- جبنة 500 جم.

10- صابون تواليت 125 جم.

11- مسحوق عادي يدوي 800 جم.

12- صابون غسيل 125 جم.

13-مسحوق اتوماتيك.

14- لبن جاف 125 جم.

15- خل 5% 900 ملي.

16- الأرز المعبأ 1 كجم.

17- فول معبأ 500 جم.

18- دقيق بلاستيك 1 كجم.

19- دقيق ورقي 1 كجم.

20- صلصة 300 جم.

21- علبة كبريت درج 120 عودا.

22- كيس ملح طعام 300 جرام.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جراما.

24- ظرف طحينة بيضاء 28 جراما.

25- كيس سائل غسيل أواني 80 جراما.

26 - علبة مرقة دجاج 8 مكعب.

27- كيس كابتشينو أنواع 18 جراما.

28- كمامة قماش .

29- بسكويت تومورو بالعجوة 80 جرام.

30- بسكويت تومورو بالكاكاو 80 جرام.

31- ويفر يويوز فانيليا 45 جرام.

32- ويفر يويوز فراولة 45 جرام.

33- ويفر يويوز شيكولاتة 45 جرام.

34- ويفر بوو فانيليا 45 جرام.

35- ويفر بوو فراولة 45 جرام.