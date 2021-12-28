جيران شاب أنهى حياته في بولاق الدكرور: «كان فيه مشاكل مع زوجته»

كان جثمانه يتدلى من حبل، مثبت في «جنش» حديدي خاص بمروحة السقف، المشهد المروع جسد واقعة انتحار صنايعي «دوكو» داخل غرفة كان يسكنها، أعلى عقار في بولاق الدكرور، بحسب رواية جيرانه لـ«الوطن»، الذين أوضحوا أن نجل الشاب الذي تخلص من حياته، هو من اكتشف الواقعة، التي تركت حالة من الحزن الشديد على جيرانه.

وصف جيران الشاب المنتحر بأنه كان حسن السمعة، وأنهم فوجئوا بنجله يصرخ أمام الغرفة من هول المفاجأة، كالمجنون، وعندما أسرع إليه الجيران، شاهدوا الشاب جثة هامدة، معلقًا في سقف الغرفة، فأسرعوا للاتصال بشرطة النجدة، وبعدها حضرت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية.

جيران الشاب المنتحر يروون تفاصيل الواقعة

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من مكان الواقعة، ونقلت كواليس وتفاصيل الواقعة على لسان الجيران، إذ قالت جارة العامل، إنه جاء للعيش في الشقة المستأجرة، المكونة من غرفتين «غرفة نوم وحمام فقط» منذ نحو شهرين، حيث إنه يعمل صنايعي «دوكو»، ولم يكن له تعامل مع أحد كثيرا من الجيران، وكنا نراه يذهب يوميا إلى عمله صباحا، ويعود في نهاية اليوم.

وأضافت أنهم لم يلاحظوا أي ملامح عليه، تشير إلى سوء حالته النفسية، وقد تفاجأنا بانتحاره، فلم نتوقع أنه من الممكن أن ينهي حياته بهذه الطريقة البشعة، شنقا في مروحة غرفة النوم.

خلافات زوجية السبب

وقال أحد الجيران إنه كانت هناك مشكلات بينه وبين زوجته خلال الأيام الأخيرة، تركت له إثرها منزل الزوجية، كما أن نجل العامل هو من اكتشف الواقعة، عندما صعد إلى الغرفة للاطمئنان على والده، وتفاجأ به معلقا من رقبته في السقف.

كان أهالي منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، فوجئوا بواقعة مأساوية في تمام التاسعة مساءً، حينما سمعوا صوت صرخات تأتي من الشقة الموجودة على سطح المنزل المجاور، وحينما أسرعوا، تفاجأوا بعامل الدوكو الذي يقطن داخل الشقة، أنهى حياته شنقا في حبل بالمروحة.