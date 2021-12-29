لحظات مؤلمة في حياة أهل الفن بـ2021.. وعكات صحية وأمراض خطيرة وكورونا

لم يمر العام 2021 مرور الكرام على أهل الفن، الذي قضى بعضهم بسبب كورونا، ومنهم «سمير غانم، دلال عبدالعزيز، ويوسف شعبان»، فضلا عن آخرين أُصيبوا بأمراض خطيرة كادت تفقدهم حياتهم، لكنهم تعافوا منها وعادوا إلى جمهورهم وأعمالهم الفنيّة.

وترصد السطور التالية، أسماء عدد من مشاهير الفن الذين واجهوا أمراضا خطيرة في 2021 وتعافوا منها، كما يلي:

كورونا والوسط الفني

قبل أيام من انتهاء 2021، أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا، وكان آخرهم الفنانة عبير صبري، التي كشفت عن إصابتها وزوجها بفيروس كورونا، عبر حسابها على فيس بوك، إذ نشرت صورة لها مع زوجها، وعلقت عليها: «كورونا إيجابي أنا وزوجي، الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا ويشفي كل مريض، ادعولنا ربنا يشفينا».

داليا البحيري

أوقفت الفنانة داليا البحيري تصوير مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتخضع لبروتوكول العلاج حاليا، حسب ما أكد مصدر مقرب لـ«الوطن».

ياسمين عبدالعزيز

في يوليو الماضي، تعرضت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية، كشف عنها زوجها الفنان أحمد العوضي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، وطالب محبيها بالدعاء لها، قائلا: «يمكن ببان قدامكم دايمًا قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدًا من غيرك أنتِ لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة.. أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه.. بس أنتِ هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان أنتِ وعداني وعد وهتتفذيه».

وكشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم»، بعد تعافيها من المرض، عن أنّها تعرّضت لخطأ طبي تسبب في تدهور حالتها الصحية، ما استدعى سفرها إلى سويسرا للعلاج، حتى تعافت بشكل تام في سبتمبر المنصرم.

كريم فهمي

وفي سبتمبر الماضي، تعرّض الفنان كريم فهمي لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى، بعد إصابته بجلطة في الرئة، دخل على إثرها إلى العناية المركزة.

وبعد شهرين من مرضه، ظهر فهمي في برنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة كاشفا تفاصيل مرضه: «حسيت بخضّة، أنا دخلت المستشفى على رجلي وعرفت إن عندي جلطتين في الرئة ولازم أفضل في الرعاية المركزة تحت الملاحظة».

بيومي فؤاد

في أغسطس الماضي، أعلن الفنان بيومي فؤاد، إصابته بوعكة صحية شديدة أثناء وجوده في دولة الإمارات، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: «أنا في دولة الإمارات العربية الشقيقة لمدة كام يوم، أصبت بدور برد شديد جدا من بتوع زمان أفقدني الوعي لمدة 48 ساعة، مقدرش أقولكم كمّ الاهتمام والحب اللي شفته من جهات مختلفة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة».

وتابع بيومي: «اللي شوفته مخليني مش لاقي كلام يوفيهم حقهم واهتمامهم مع تأكدهم إنّها مش كورونا، وملحوظة في ناس من اللي اهتمت متعرفش مين بيومي فؤاد بس يعرفوا إني ضيفهم، شكرًا دولة الإمارات العربية الشقيقة».

مها أحمد

وتعرضت مها أحمد في الشهر ذاته، لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى بعد إصابتها بمغص كلوي حاد، وكشف زوجها مجدي كامل في تصريح سابق لـ«لوطن» عن تفاصيل مرضها، قائلا: «مها عندها رشح على الكلى وجالها مغص كلوي حاد وشد في عضلات الضهر واتنقلت المستشفى».

سمية الألفي

وخضعت الفنانة سمية الألفي منتصف ديسمبر الحالي، لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم في الجهاز الليمفاوي بمنطقتي تحت الإبط والصدر، واستغرقت العمليه 4 ساعات.