«السجيني»: خطورة فوضى العمران في تأثيره الممتد لموازنة الدولة

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في سياق المجهودات التي تسعى لها الدولة منذ سنوات، وفلسفة الرئيس ومفهومه وقناعاته، عكسها لكل العاملين معه، سواء بالحكومة أو من لهم مسؤولية، سواء في البرلمان والإعلام، لأهمية وخطورة ملف العمران في مصر.

يؤثر على اقتصاديات الدولة

وأضاف «السجيني»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم، أن استمرار فوضى العمران في مصر على مدار عشرات السنوات المنقضية، لا يؤثر فقط في جودة الحياة والنسق الحضاري، لكن يؤثر في اقتصاديات الموازنة الخاصة بالدولة.

وأشار إلى أن الدولة تحل مراكز اجتماعية وإنسانية وعددية عشوائية بكوبري أو محور، أو محطة صرف، وكل ذلك على حساب الخزانة العامة، «المنظومة ماشية بالعكس»، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث اليوم لأول مرة، عن تفاصيل البنيان الخاص بالمعادلة الاقتصادية للاستثمار العقاري، فهو تحدث عن القيمة المالية للوحدة العقارية في ظل المعروض.

العبرة في المنظومة الجديدة

وعن اشتراطات البناء، قال أنه جرى وضع منظومة جديدة، العبرة كانت في تقدير هذه المسألة، وهي عدد المواطنين الذين يتقدمون بالحصول على رخصة من خلال هذه المنظومة، وفي النهاية المؤشر هو الرخصة نفسها.

وتابع: «خلال الفترة اللي فاتت ومش خافي على أحد، مفيش تراخيص طلعت، والمسألة محتاجة إعادة نظر وتقدير في الآليات والأدوات المطروحة، وهي مسألة صعبة، إصلاح هذا الملف ليس بين ليلة وضحايا، وأنا أخص تحديدا إزاي المواطن يقدر يحصل على رخصة بناء في وحدة مخططة مسبقا ولا يتعرض للابتزاز والفساد».

وأكد أن الحكومة تجري حاليا عملية تقويم في هذه المسألة وإيجاد بدائل أخرى تيسرها وتسرعها، «وأعتقد هيبقى فيه عرض قريبا».