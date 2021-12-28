طارق شوقي: «طلاب رابعة ابتدائي في مصر تفوقوا على اليابان»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إنه تم تقدير 323 ألف معلم عجز في وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن التعليم الجديد يتطلب مدرسين في الفصل وليس مدرس واحد، ويتم حاليا محاولة حل إشكالية تناسب عدد المعلمين مع عدد الطلاب في المدارس.

ميزانية التعليم الحالية

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، أن ميزانية التعليم حاليا تصل إلى 100 مليار جنيه، و85% منها يذهب لمرتبات الأشخاص في الخدمة، و12 مليار في الأبنية والرقم المتبقي 3 مليارات يتم من خلاله التطوير، ويتم تقديم خدمات أكثر من هذه الأرقام، والاجتهاد لتقديم المنصات والبرامج الجديدة.

وسأل خيري رمضان، وزير التعليم «بتجيب منين يا دكتور؟»، ليجيب شوقي: «خلي بقى ده سر الصنعة، كل 36 ألف معلم يكلف مليار جنيه، فمحتاجين 9 مليارات جنيه سنويا عشان العجز الحالي وده هيزيد كل سنة بسبب نسبة المواليد، وده رقم محسوب على الحد الأدنى للمرتبات وده لا يتناسب مع تقديرنا للمعلمين، الفصل الواحد بيتكلف نصف مليون جنيه، وبنبقى محتاجين 27 ألف فصل، وده هيحتاج 100 مليار ده غير التغذية».

متابعة الرئيس للتعليم في مصر

وأوضح وزير التعليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إننا نحلم بأشياء كثيرة ونقاتل لتوفير مصادر أكثر، ويتم مقارنة تكلفة الطالب في مصر بالطالب في الخارج، والأمر ليس تقصيرا من الحكومة، ولكنه تركة؛ فالأزمة استمرت 30 سنة ونحاول حلها في 5 سنوات أو 10 سنوات ما يعد إنجازا.

وأكد ضرورة أن يفهم المواطن أن هناك شفافية في العملية التعليمية والدول التي تطورت في كوريا وسنغافورة استمرت 20 عاما، متابعا: «تطور التعليم في مصر خلال 4 سنوات، يعتبر إعجازا في كل المجالات، مش هنقدر نحل كل المشاكل في التعليم، والسوشيال ميديا بتقول دايما إيه الناقص وده رأي عام سلبي، وفي حاجات هتاخد وقت، وبناء المناهج شيء أساسي وده ركن مهم، وطرق التقييم بتأثر على بناء الطفل والمشاكل في البنية التحتية بنبني وإحنا ماشيين، نثق في المعمول وإحنا مبنامش عشان نحل الباقي وإحنا واثقين في الولاد واللي بيقول المنهج طويل ده في الرياضيات والعلوم بس وهي مصممة لعام دراسي طوله 180 يوما، وعامنا مبيجبيش 100 يوم، هنمشي على منهج الترم الأول بمعدل عادي وهنبدأ الجزء من الترم الأول في وقت دراسة الصف الثاني، ولو مخلصش منهج الترم الثاني هياخدوا الطلاب في سنة تانية».

تفوق طلاب مصر على اليابان

وأوضح وزير التعليم أن مؤسسة الجايكا لديها طريقة تقييم معيارية واقترحوا تطبيق مصر لها على 3000 طالب، وتم تطبيق هذا على المراحل الثلاثة وكانت النتيجة بعد تصويب الامتحان في اليابان لعينة من طلاب، فوز الصف الرابع الابتدائي في مصر على طلاب اليابان، مبينا أن الأطفال في هذا السن قادرين على الاستيعاب مثل الأطفال اليابانيين أيضا، مبينا أن أولياء الأمور حاليا يشرحون للطلاب بالطريقة القديمة وينقلون خوفهم للطلاب.