وزير التعليم للأمهات: «سيبوا ولادكم وإحنا نعلمهم.. وانسوا كلمة امتحان»

وجه الدكتور طارق شوقي نداء للأمهات وأولياء الأمور قائلا: «الله يخليكو سيبوا الأولاد وإحنا هنعلمهم ولو أعدنا منهج الثمانينات الأمهات هتقول صعب ولابد أن ننسى كلمة امتحان».

وأضاف وزير التعليم: «الأمهات اللي بتشتري الابحاث بتضر ولادها واللي عايز يعلم عياله يعلمهم، احنا مش هنغصب حد وأولياء الأمور الذين يقفوا طوابير لشراء المناهج أو الملازم لابد من تغير هذه الثقافة إننا بنتعلم عشان الامتحانات لأن الأم فهمت الطالب إنه يذاكر للامتحان ولا بد أن ننسى كلمة امتحان، وما يتم هو تقيم لمعرفة ما هو الذي ينقص الطلبة».

فلسفة جديدة وصعب تغييرها

وأكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب خلال التعليق على أزمة صعوبة منهج رابعة ابتدائي: «التعليم الجديد ليس كتب جديدة ولكن فلسفة جديدة وصعب تغيرها في يوم وليلة ونسعى لنقل كبيرة جدا».

وتابع الوزير: «المناهج كبيرة في العلوم والرياضيات فقط وتم عملهما لعام دراسي أطول من العام الدراسي المصري، والعلوم والرياضيات في هذه الكتب على اعلى مستوى في العالم ونسطيع لو تعلمنا منها ان نكون معهم رأس برأس».

وأكمل الوزير: «هذا الكلام وهذه الكتب في المداراس الدولية بالآلاف والان اصبحت موجودة في المدارس الحكومية، ولا يتطلب انهاء المنهج وما لم يستكمل سيتم استكماله بعد نصف العام، ونسير بالتسلسل بالشكل المريح للاولاد ولا يوجد إجبار بانتهاء المنهج المقرر، والمهم هو استكمال المحتوى»

وأضاف شوقي، قائلا: «كل أم لابد ان تفهم انه من المهم ان يفهم ابني مقدرات العالم ولكننا شددنا على المدارس التحرك بتسلسل وهدوء، وسيكون المنهج مريح لأولياء الأمور والأولاد ولازم الكتاب يصل للطفل بشكل تاني غير اللي ماما عارفاه ولو عايزن نتطور الأمر في بعض الدول استغرق 30 عاما ولا بد أن نتحمل».

العام الدراسي 100 يوم

وأشار الوزير إلى أن العام الدراسي في مصر قصير، ويبلغ 100 يوم، وفي بلاد العالم 180 فما فوق وفي اليابان السنة المدرسية 300 يوم، وهذا ما يسبب فجوة تعليمية ويمثل مشكلة كبيرة والسبب أننا بنفضي المدارس شهرين لامتحانات الشهادات العامة، وهو ما يحرم أبناءنا من محتوى مضمون ياخذه امثاله في الخارج.

وشدد «شوقي» على أن: «من لا يستطيع افهام المنهج من المدرسين فإن هناك قنوات تعليمية وهي مجانية وتُعاد وموجودة في التلفزيون ويو تيوب وهناك تدريب للمعلمين على كل درس ولتنسى الأمهات ضغط إن المنهج هيخلص إحنا مش جايين نتخانق إحنا جايين نعلم الاولاد».