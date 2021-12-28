إحدى المشاركات في «الحرف اليدوية» بأسوان: «زيارة الرئيس فرصة لينا؟»

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال جولته التفقدية بمدينة أسوان الجديدة، على الحديث مع الشباب العارضون لمنتجاتهم اليدوية «سجاد ومفارش وكوفرتات»، إذ تطرق إلى نوعية الخامات التي تُصنع منها هذه المنتجات، وحرص الرئيس على شراء عدد من هذه المنتجات.

وفي هذا الصدد، قالت حسناء عاطف، أحد المشاركات في معرض المنتجات الحرفية اليدوية بمدينة أسوان لـ«الوطن»، إنها والسيدات الأخريات كن على علم منذ 3 أيام عن زيارة الرئيس، معربة عن امتنانها بترحيب الرئيس بجميع العاملين بالمعرض، متابعة: «سلم علينا كلنا.. وكان أب لينا.. واهتم بتربيزة الراجل بتاع إخميم صانع السجاد».

تمكين اقتصاد المرأة والخدمة المجتمعية

وأضافت «عاطف» بأنها أنشأت جمعية تدعى «الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف التراثية اليدوية»، وهي تعتبر أول جمعية نسائية تعاونية في مصر وثالث جمعية على الوطن العربي الإفريقي، معقبة: «عملت على إنشاء الجمعية وإحنا كلنا من القرى، كنا 21 سيدة ودلوقتي بقينا 35»، موضحة أن الجمعية هدفها تمكين اقتصاد المرأة والخدمة المجتمعية؛ لتأهيل المرأة وتوفير فرصل عمل لها.

وأشارت «عاطف» إلى أنها كانت تشعر بخيبة أمل، لأنها لم تنتهز الفرصة وتأخذ الخطوة لتعرض فكرة الجمعية الخاصة بها، قائلة: «ده حدث مهم.. الريس مش هييجي كل يوم، فكان لازم أدخل اتكلم مع الريس عشان أعرض عليه فكرة جمعيتنا، دي فرصة لينا لو متكلمناش دلوقتي هنتكلم إمتى؟»، مضيفة بأنها تطفلت على الرئيس السيسي لعرض فكرتها، وشعرت بأن الرئيس كان سعيد بفكرتها هو وكافة الوزراء الحاضرين وخاصة وزيرة الصناعة والتجارة.

دعم الرئيس السيسي للشباب

وأعرب الرئيس عن تأييده ودعمه للشاب، قائلا: «لو عايز دعم في الاتجاه ده أنا معاكم.. شغل محترم، وعايز أقولكوا إن مصر والإسكندرية والصعيد محتاجين يشوفوا المنتجات دي.. ودي حاجة جميلة»