حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 29-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعد مولود برج العقرب من أكثر الأبراج التي تمتلك شغفا كبيرا في علاقاتهم العاطفية مع شريك حياتهم، كما أنه يغير بشكل كبير على الأشخاص المقربين منه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في برجك يمدك بالحيوية والثقة بالنفس ويسمح لك ذلك بالتقدم والإنجاز.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

عاطفيا: الشمس بمنزل العلاقات تمنحك كل الجاذبية.. تؤثر بشدة في الجنس الآخر وقد تجمعك بمن تحب أوقات رائعة.

من أبرز مشاهير برج العقرب، الفنان أحمد فهمي ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.