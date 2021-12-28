حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 28-12-2021 مهنيا وعاطفيا

تتميز اليوم مولود برج الدلو بالإصرار على تحقيق ما يرغب، لكن عليه الانتباه جيدًا، والتأني خاصة على المستوى العاطفي، والتأكد من مشاعر المحيطين به.

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالفضول والإصرار، ويتعلم منك الآخرون متعة المعرفة والاجتهاد.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

اليوم تناغم القمر مع المشتري يجعلك ملهما، وقد تلعب الصدفة دورها في حياتك العاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.