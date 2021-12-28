حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-12-2021 مهنيا وعاطفيا

اليوم ترتفع أسهم حظ مواليد برج الحوت، فالأبراج تعمل لصالحهم، خاصة على المستوى المهني، واكتساب خبرات جديدة على المستوى العاطفي.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل المدخرات يعدك بنشاطات مربحة، واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

تبدو اليوم محددا وإيجابيا وتكتسب خبرات جديدة وتساعدك بصيرتك على التحرك بحنكة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.