ضبط سيدة غافلت أم واختطفت طفلها في حلوان.. الضحية عمره شهرين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من «ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة التبين» بأنها عقب خروجها من إحدى مستشفيات الأطفال بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبصحبتها نجلها «طفل يبلغ من العمر شهرين ، تعرفت على إحـدى السيدات» وتبادلا الحديث، علمت الأخيرة بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فتوجهت صحبتها لمسكنها بدعوى الصلح والتوفيق بينهما ، إلا أن الأخير رفض الصلح، وعقب ذلك توجها لأحد المطاعم بدائرة القسم، وأثناء تواجدهما بالمطعم قامت بمغافلتها بإختطاف الطفل ولاذت بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمة «ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبصحبتها الطفل المشار إليه.. وبمواجهتهما إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت برغبة زوجها بالزواج من أخرى لتقدمها فى العمر ورغبته فى الإنجاب، فإختمرت فى ذهنها فكـرة خطف طفـل حـديث الولادة عقب إيهام زوجها بأنها حامـل، وفى سبيل ذلك قامت بإخبـار زوجها بتوجهها للإقامة صحبة شقيقتها بدعوى وضع مولودها، وبتاريخ الواقعة تعرفت على المجنى عليها وتمكنت من إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الطفل وإتهمتها بإختطافه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.