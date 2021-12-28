رئيس أسوان الجديدة: الاستثمارات بالمدينة تخطت 3 مليارات و500 ألف جنيه

كشف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، كواليس تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لأسوان اليوم، قائلا: «هي لحظة لا توصف ومفاجأة، ومتخيلتهاش أبدا، الحمدلله، رحب بيا وقالي مجهودك مشكور».

أسعار المتر وطريقة البيع

وأضاف «رشاد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم، أنه لمس استحسان الجميع من الإنشاءات، والمشروعات التي حدثت في مدينة أسوان الجديدة، مشددًا على أن الأسعار منذ نحو عام، كانت تتراوح بين ألفين إلى ألفين ونصف للمتر، والبيع يجرِ من خلال إعلانات تطرحها وزارة الإسكان.

وأوضح أن مدينة أسوان الجديدة، من مدن الجيل الرابع لهيئة من المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدن الجيل الرابع التي بدأت بعد منتصف 2014، لافتا إلى أن مدينة أسوان الجديدة كانت موجودة قبل هذا التاريخ، لكن لم يكن بها أعمال تذكر، «مكنش غير عدد محدود جدا من العمارات، والشغل اللي تم فيها».

تضاعف الاستثمارات في مدينة أسوان الجديدة

وأشار إلى أن الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة، كانت لا تتجاوز 700 مليون جنيه قبل 2014، تعدت حاليا منذ 2014 حتى تاريخه 3.5 مليار جنيه، وهذه نتيجة للكم الكبير من الأعمال، تتعدى 330 عمارة إسكان اجتماعي.

وأفاد بأن الهدف بأن تستوعب المدينة عدد سكان 850 ألف نسمة في 2050، وهذا العدد ليس صغيرا، قياسا بعدد سكان محافظة أسوان، التي تعتبر من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية، ولا يتعدى سكانها 2 مليون نسمة.

وأوضح أن مخطط مدينة أسوان الجديدة، مخصص لأنشطة مختلفة، من مناطق إسكان وخدمات إضافة للمناطق اللوجستية، لكن ما يميز المدينة الجديدة، بأن لها إطلالة على نهر النيل، ما أعطاها مجال لإنشاء حي سياحي متميز مساحته 1000 فدان، وجرى افتتاح المرحلة الأولى منه اليوم، بحدود 300 فدان، عبارة عن كورنيش ملتصق به المسرح الروماني، ومنطقة فيلات وممشى سياحي عالمي.