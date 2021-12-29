إلهام شاهين: بلاد كتيرة بتحسدنا على التطور السريع في مصر

قالت الفنانة إلهام شاهين إن عام 2021 كان بالنسبة لها عاما مميزا، حيث عُرض لها في بداية العام فيلم «حظر تجول»، حصلت بسببه على العديد من الجوائز، كما عُرض لها في منتصف السنة مسلسل «زي القمر- حدوتة حتة مني»، معقبة: «أكتر سنة اتكرمت فيها هي السنة دي، مهرجانات أو سينما أو مسرح أو تليفزيون في مصر أو أوروبا أو أمريكا، سنة كانت كلها حيوية ونشاط».

نجاحات على المستوى الشخصي

وأضافت «شاهين»، خلال لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الثلاثاء، أنه على المستوى الشخصي، لا يوجد شيء حدث مهم سوى النجاح وزواج شقيقها أمير، موضحة: «أمير اتجوز في أكتوبر قبل ما تبتدي السنة بشهرين، بس ده إنجاز إني خلصت منه، دلوقتي مراته حامل وعلى فبراير تكون خلفت».

وأشادت إلهام شاهين بالإنجازات التي تنفذها الدولة المصرية حاليًا، معقبة: «الناس برة بتحسدنا على الرئيس والحكومة والتطوير السريع اللي بيحصل اللي كل يوم بنسمع حاجة جديدة، وبالفعل بقينا محط أنظار العالم كله، وحقيقي فيه بلاد كتير بتحسد مصر بجد».

أكثر التكريمات قربًا لقلبها

وعن أكثر التكريمات القريبة على قلبها، قالت إنه كان تكريم مهرجان المسرح القومي، موضحة: «كنت ناسية أنا عاملة كام مسرحية، وفيه ناس استغربت قالوا عارفين إلهام نجمة سينما وتلفزيون لكن تتكرم في المسرح، لقيت عملوا كتاب عني اسمه (المتمردة) لقيتني عاملة 26 مسرحية أنا مكنتش أعرف إني عاملة المسرحيات دي، فانبسطت جدا لأني مكنش حسباهم».

وتابعت: «الرقم دة جه إن فيه مثلا 8 أو 9 مسرحيات اللي اتعرضوا بشكل طويل زي مسرحية (بهلول في إسطنبول) قعدت 5 سنين، و(خشب الورد) 3 سنين، لكن فيه مرحلة كان فيه مسرح التلفزيون كتير أوي فاشتغلتها وكنت نسياها وساقطة من ذاكرتي».