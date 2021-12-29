لماذا شعر المصريون بزلزال اليونان؟.. رئيس «البحوث الفلكية» يوضح

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابعة لوزارة التعليم العالي، تفاصيل زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة كريت اليونانية، في الساعة 7:15 دقيقة صباحًا، بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، اليوم الأربعاء، وشعر به عدد من محافظات الوجه البحري والوجه القبلي بمصر.

الزلزال كان على عمق كبير

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهزة الأرضية شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية، خاصة محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى؛ نظرًا لأن الزلزال كانت على عمق كبير، و«كلما زاد عمق الزلزال، زاد نطاق الشعور به على المدى البعيد».

لا توجد أحزمة زلازل في مصر

وعن وجود هزات أخرى وتوابع للزلزال، أوضح «القاضي»، أن الهزة الأرضية وقعت في منطقة معروفة بالنشاط الزلزالي، ومن المتوقع حدوث تتبعات لها لكن لم يتم معرفة مواعيدها، مؤكدًا أن مصر بعيدة تمام عن الهزات الأرضية الخطرة وأحزمة الزلازل النشطة.

وأشار إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يتابع عن كثب جميع التطورات والأحداث المتعلقة بالهزات الأرضية، لافتا إلى أن هناك 77 محطة رصد ومتابعة للنشاط الزلزالي والهزات الأرضية في مصر.