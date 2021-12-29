طقس اليوم في الغربية.. عواصف ترابية وغيوم والمحافظ يرفع حالة الطوارئ

شهد طقس محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، استمرار موجة الصقيع وانتشار العواصف الترابية وشيوع الضباب والغيوم، في ظل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة البرودة؛ ما دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة؛ تحسبا للتعرض للنزلات البرد حال توجههم لأعمالهم.

ارتباط الحالة المرورية

ونتج عن سوء الطقس والأحوال الجوية، ارتباك الحركة المرورية للنقل والمواصلات بمنطقة وسط الدلتا بطريق الزراعي «القاهرة ــ الإسكندرية»، كما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية المطلة على مياه الترع والأراضي الزراعية بين مراكز ومدن «طنطا ـ المحلة» و«سمنود ـ زفتى» و«بسيون قطور» و«كفر الزيات ـ طنطا»، ازدحاما مروريًا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وواصل ديوان محافظة الغربية تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الإقليم، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى؛ لمواجهة أزمات الطقس السيىء؛ لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

كما شدد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن والأحياء، بأهمية النزول إلى الشارع والتواصل مع المواطنين لحل أي مشكلات قد يتعرضون لها.

تفعيل غرف العمليات والطوارئ

وأكد محافظ الغربية، أهمية تفعيل غرف العمليات والطوارئ لتلقي استغاثات المواطنين، والتنسيق الكامل مع مسئولي الجهات التنفيذية بشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء؛ للتعاون في مواجهة أزمات قطع كهرباء ومياه الشرب والصرف خلال الفترة المقبلة.