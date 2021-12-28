إصابة 5 أشخاص في حادثي سير على «صحراوي» البحيرة.. بالأسماء

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكليو 27 على الطريق الدولي اتجاه العلمين بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحديد هوية المصابين ونقلم للمستشفى

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كلا من محمود السيد محمود، 44 سنة، مقيم البساتين، ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأيمن أشرف حسن، 36 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء كدمات متفرقة بالجسم، وسلطان عباس عبد الحميد، 43 سنة، مقيم المعادي ومصاب بكسر في الحوض وكدمات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة بالكيلو 70.. وإصابة شخصين

كما شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، انقلاب سيارة جامبو عند الكيلو 70 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد باستقبال المستشفى شخصين مصابين بجروح جراء حادث انقلاب سيارة جامبو، وجرى عمل الإسعافات الأولية وتحرير محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من هارون سعيد أحمد، 23 سنة، مقيم القاهرة ومصاب بكسر في الساق اليسرى، عبد الرحمن محمد شعبان، 27 سنة، مقيم القاهرة ومصاب بكسر في الساعد الأيمن، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.