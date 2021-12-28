طقس الإسكندرية غائم جزئيًا وتوقعات بأمطار خفيفة

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقسًا غائمًا جزئيًا مع توقعات بزيادة الرياح الباردة في ساعات الليل في طقس غير مستقر مع بدء نوة أعياد الميلاد، قبل الاحتفالات برأس السنة الميلادي، فيما تم رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل شركة الصرف الصحي للتعامل مع النوة التي من المتوقع أن تهطل الأمطار في أوقات متفرقة من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه طبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة مساءً وأن تشهد محافظة الإسكندرية خلال الساعات المقبلة من اليوم أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة.

الإسكندرية تطهر الشنانيش والمصبات

وأضاف «نافع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار المتوقع تساقطها، ونشر السيارات في الشوارع من أجل كسح وتنظيف الشنانيش والمصبات والتعامل السريع من أى تساقط، لافتًا إلى أن الشركة بها ما يزيد عن 94 ألف مطبق و38 ألف شنيشة يتم العمل على تطهيرها بشكل دوري قبل النوات، ويتم تكثيف العمل على مناطق تجمع المياه أثناء النوة لرفع العبء عنها نتيجة تجريف المخلفات أثناء استيعابها لمياه الأمطار.

وأكد رئيس الشركة، أنه سيتم العمل على إنهاء 69 مشروعا في الإسكندرية، ضمن خطة الحلول العاجلة للحد من تجمعات المياه الناتجة من كثافة الأمطار وعدم قدرة الشبكة على استيعابها في مناطق متفرقة بأنحاء المحافظة.