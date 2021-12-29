روجينا تهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده الـ61: كل عام وأنت حبيبي

هنأت الفنانة روجينا، زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بعيد ميلاده الـ61، كما تستعد لتنظيم حفل عائلي بسيط الليلة، بحضور أسرته وأصدقائه.

روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها أشرف زكي

ونشرت روجينا فيديو جمعها بزوجها الفنان أشرف زكي عبر إنستجرام، علقت عليه: «كل عام وأنت حبيبي، كل عام وأنت بخير».

تهنئة الجمهور لـ أشرف زكي

وعلّق متابعو روجينا على الصورة، مهئنين الفنان أشرف زكي بعيد ميلاده، حيث كتب أحدهم: «قمرات ربنا يخليكوا لبعض يارب»، وعلّق آخر: «ربي يحفظكم، وكل سنة وأنتموا طيبين».

نقيب المهن التمثيلية ينفي تعرضه لوعكة صحية

وفي تصريح سابق لـ«الوطن»، نفى نقيب المهن التمثيلية تعرضه لأي وعكة صحية خلال الساعات الماضية، مؤكدا أنّها شائعات تخرج باستمرار، يحاول تفاديها بالخروج لمباشرة أعماله الفنية.

آخر أعمال الفنان أشرف زكي

شارك الفنان أشرف زكي مؤخرا في إحدي حكايات مسلسل «إلا أنا» الجزء الثاني، حكاية «حكايتي مع الزمان» التي عرضت على قناة dmc مؤخرا، كما شارك في المسلسل الإذاعي «اتنين في واحد» مع الفنان دياب.