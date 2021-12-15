«روجينا» تروج لفيلمها الجديد «مربع برمودة» قبل عرضه يوم 22 ديسمبر

روّجت الفنانة «روجينا»، لفيلمها الجديد «مربع برمودة»، المقرر عرضه يوم 22 ديسمبر المقبل في دور العرض، ونشرت روجينا بوسترات فيلمها الجديد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونعرض خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفيلم:-

الفيلم من نوع لايت كوميدي

- تدور أحداث فيلم «مربع برمودة»، في إطار لايت كوميدي يعتمد على الفكرة والموقف من خلال 4 شخصيات يربطهم حدث معين، حيث ترتبط مصائرهم لفترة زمنية معينة ويدخلون في سلسلة من الأحداث الكوميدية.

- يقدم مصطفى خاطر دور فنان تشكيلي بالفيلم، ويحاول تسويق لوحاته ويتعرض لمواقف درامية كوميدية.

- طرح الفيلم يوم 22 ديسمبر المقبل .

- حقق البرومو الخاص بالفيلم مشاهدات عالية، وصلت إلى 5 ملايين مشاهدة حتى الآن.

- الفيلم يعتبر عودة للفنانة روجينا للسينما بعد فترة من الغياب، حيث كان آخر أعمالها السينمائية فيلم الكهف، وتدور القصة حول تعامل البشر في حياتهم وحول الظروف التي تواجههم، فضلًا عن دور الصداقة وتأثيرها في مواجهة هذه الظروف، حيث تستعرض الأحداث مفهوم الصداقة الحقيقي وقيمة روابطها.

أبطال فيلم «مربع برمودة»

فيلم «مربع برمودة» من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت وبطولة مصطفى خاطر، عمرو عبد الجليل، هنا شيحا، محمد ثروت، محمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت إنتاج شركة (The Gate)، لـ المنتج عاطف كامل بالتعاون مع شركة (Yellow Tape Tech) لـ المنتج أحمد البطل.