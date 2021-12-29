طالب من ذوي القدرات: «شباب العالم» يهتم بتنفيذ الأفكار على أرض الواقع

قال الطالب أحمد شحاتة، من ذوي الإعاقة البصرية، إنّه تخرج من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأصر على تحقيق حلمه والتغلب على اي معوقات مهما كان حجمها، مشيرا إلى أنه صاحب فكرة تدشين مؤتمر لذوي الهمم.

استخدام ذوي القدرات الخاصة بدلا من معاقين

وأوضح الشاب الذي ألقى الشعر أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى شباب العالم، إن إيمانه بقوة بذوي الهمم دفعه إلى التفكير في طرح اسم جديد لذوي الإعاقة: «تم إلغاء كلمة معاقين، وجرى استخدام ذوي القدرات الخاصة بدلًا منها».

أحمد: الإعاقة هي أي شيء يعوق الإنسان ونحن لا شيء يعوقنا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «الإعاقة هي أي شيء يعوق الإنسان، أما نحن فلا شيء يعوقنا، ولدينا أدباء وعلماء، مثل الدكتور طه حسين وعمار الشريعي، وهمل مثل يحتذي بهما كل ذوي القدرات الخاصة».

الشاب: كنت صاحب فكرة مؤتمرات قادرون باختلاف

وتابع: «كنت صاحب فكرة مؤتمرات قادرون باختلاف، وعرضت الفكرة في أحد منتديات شباب العالم، التي تعتبر إحدى أهم قنوات الاتصال بين الشعب والمسؤول، وهذا أمر رائع للغاية، لأن أي شاب لديه فكرة يمكنه عرضها على القيادة السياسية مباشرة، فمنتديات شباب العالم تهتم بتنفيذ الأفكار والتوصيات على أرض الواقع، وهذا قرار عظيم للرئيس عبدالفتاح السيسي».

ومن المقرر أن ينطلق منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل، ولمدة 4 أيام، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي حضور شباب وفتيات من مختلف بلدان العالم.