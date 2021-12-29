أستاذ الزراعة الحيوية: أسبوع الصعيد منح «قبلة الحياة» للزراعة بجنوب مصر

قال الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السلام، إن أسبوع الصعيد منح قبلة الحياة للزراعة المصرية في جنوب البلاد، مشيرًا إلى أن مشروع توشكى حُكم عليه بالإعدام بسبب بعض العقبات، لكن الفضل الأول والأخير في إعادته للحياة يرجع للقوات المسلحة، فلولا تدخلها والإرادة السياسية للتعامل مع جبل الجرانيت واختراقه لما تمّ المشروع.

مشروع توشكى رئة جديدة للزراعة المصرية

وأضاف أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السلام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أن مشروع توشكى رئة جديدة للزراعة المصرية، حيث يستهدف زراعة 540 ألف فدان، لافتًا إلى أن منطقة توشكى تحتوي على أراضٍ خصبة، ومثلت رؤية رائدة للدكتور كمال الجنزوري.

وتابع أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السلام: «أشكر الرئيس السيسي على إعلاء قيمة الوفاء للدكتور كمال الجنزوري، لأنه أُتهم بأن المشروع لن ينجح بعدما أطلقه عام 1997م، كما أحيي رئيس الجمهورية على تبني الزراعات الحيوية».

مطلوب زراعة 400 مليون شتلة

وأشار أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السلام، إلى ضرورة استخدام أسمدة حيوية وعدم الاعتماد على الأسمدة الكيماوية مرة أخرى، وفقا لقانون الزراعة الحيوية الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية منذ سنة واحدة، كما أكّد الرئيس عبدالفتاح على أهمية زراعة قصب السكر بالشتلة، وهو مشروع عملاق نفذته البرازيل منذ 30 عاما: «مطلوب زراعة 400 مليون شتلة، وننفذ في هذه الفترة نحو 10 مليون شتلة منها كنواة للمشروع، وهذا النوع من الزراعات مهم للغاية لأنه يوفر ربع كميات المياه المستخدمة في الأنظمة الزراعية الأخرى».