الزراعة: لولا الإرادة السياسية القوية للرئيس لما شهدت مصر مشروع توشكى

وجه الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب تنفيذ مشروع توشكى، مؤكدًا أنه لولا الإرادة السياسية القوية والدعم غير المسبوق لقطاع الزراعة وتوفير الأمن الغذائي لما شهدت مصر هذا المشروع.

حكومة لا تنام.. وسعي دؤوب نحو التنمية المتكاملة

وأضاف «مصيلحي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة الحياة: «الحكومة مبتنامش، ونسعى إلى التنمية المتكاملة في كل أنحاء مصر، ونعمل منذ 7 سنوات على مشروع توشكى بين الدراسات وفحص الأرض والمياه والبنية التحتية من شبكات الري والكهرباء وغيرها».

وتابع مستشار وزير الزراعة لاستصلاح الأراضي: «يوميا، نعمل على استكشاف أراضي جديدة لعمل توسعات مستقبلية وفقا لما سيتاح لنا من موارد مائية غير تقليدية مثل الآبار الجوفية والصرف الزراعي وغيرها لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وهو ما يرتبط بالأمن القومي».

مصيلحي: مشروع توشكى سيشهد زراعة محاصيل استراتيجية بمساحات كبيرة

ولفت نعيم مصيلحي، إلى أن مشروع توشكى سيشهد زراعة محاصيل استراتيجية بمساحات كبيرة، مثل أكبر مزرعة تمور في الشرق الأوسط لإنتاج ذات قيمة مضافة يمكنها تصديرها للسوق الخارجي، كما أن المشروع يحتوي على بنية تحتية تجذب المستثمرين: «مصر جديدة وبتطور بشكل غير مسبوق، بسبب قوة الإرادة السياسية وحكمة الإدارة واستمرار المتابعة».

وكان الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، أكد أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوشكى، رد اعتباره من جديد، وأظهر أن خطة المشروع تسير بالشكل المطلوب، إذ أن الإرادة السياسية لها دور كبير في تصحيح مساره.