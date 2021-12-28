السيسي يشهد استعراضا فنيا في نهاية «أسبوع الصعيد»: «بحب كل المصريين»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عدة فقرات استعراضية على المسرح الروماني، شارك فيها فريق بلاك تيما، بمناسبة انتهاء فعاليات أسبوع الصعيد.

وفي نهاية الحفل علق الرئيس السيسي، على هتاف الشباب في محافظة أسوان «بنحبك يا ريس»، قائلًا: «وأنا والله بحب كل المصريين، وبحبكم، والأسبوع ده كان أسبوع جميل أوي، واللي شوفناه يقول إننا خطوة كويسة من ألف خطوة في الصعيد».

جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، جولة تفقدية بمدينة أسوان الجديدة ضمن افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات صعيد مصر ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، والذي شمل افتتاح عدد من المشاريع ومحاور الطرق العملاقة في عدد من المحافظات.

الرئيس يتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات

ووصل الرئيس السيسي، لافتتاح مدينة أسوان الجديدة وتفقد كورنيش المدينة ومنطقة الإسكان والفيلات.

يذكر أن الرئيس السيسي أجرى أمس، جولة بقرية غرب سهيل بمحافظة أسوان، إحدى محافظات صعيد مصر، وذلك لمتابعة تنفيذ تطوير الخدمات بالقرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري.

يأتي ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي، لمحافظة أسوان، إذ مر على قرية غرب سهيل، لتفقد السوق السياحي، وتشجيع شبابها على المضي قدمًا في الترويج للسياحة، كما أثنى الرئيس على كرم أهل النوبة، وحسن ضيافتهم.