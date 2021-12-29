تحرير 32 محضرا في حملة على الوحدات السكنية المخالفة بحدائق أكتوبر

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّ الصندوق شنّ حملة مفاجئة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بموقع 41 عمارة بمدينة حدائق أكتوبر بالتعاون مع جهاز المدينة، مؤكدة أن الحملة جاءت في إطار منع مخالفات الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول دعم الدولة للوحدات السكنية لمستحقيه، وتفاعلاً مع الشكاوى الواردة لجهاز المدينة.

تحرير 32 محضرا

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تحرير 32 محضرا لمخالفات تنوعت ما بين تأجير أو تغيير نشاط تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للجهات المختصة، بالإضافة إلى التحري عن عدد 762 وحدة فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

رئيس الصندوق تحذر المخالفين

وأهابت مي عبدالحميد، بالمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي شغلها طبقاً للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 1188 أو 5777 أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق بشبكة الإنترنت، وحال وجود شكوى من تغيير النشاط بالبيع أو إيجار لعمالة أو خلافه يتم التوجه إلى مقر جهاز المدينة للإبلاغ رسميا، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعاً.

جدير بالذكر أن الحملة تم تنفيذها برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومجموعة من مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، يرافقهم المهندس مصطفى سيد أحمد، معاون رئيس الجهاز، والمهندس ضياء محمد، مأمور الضبط القضائي بجهاز حدائق أكتوبر، وبتواجد وتأمين من شرطة التعمير برئاسة الرائد حسن شوقي.