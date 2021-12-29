مبدعو الهوية البصرية لأسوان: مشروعنا يضم 11 محافظة.. وفخورون بدعم الرئيس

دعم كبير يقدّمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشباب لمساعدتهم على الإبداع والتميّز والمشاركة في المشروعات التي تنفذها الدولة، ومن بينها مشروع الهوية البصرية الذى أعده شباب الجامعة الألمانية في مصر، وهو ما أكدته ياسمينا صالح، رئيس فريق هوية مصر بالجامعة ، وأوضحت أن الدعم الرئاسي «فخر حقيقي ودافع قوي للتوسع في المشروع بمختلف محافظات الجمهورية».

رئيس فريق هوية مصر: فخورون بتكريم الرئيس

الشابة الصغيرة، التي أخذت على عاتقها مع زملائها، تنفيذ مهمة كبيرة لمصر، قالت لـ«الوطن» إنّ الرئيس السيسي وجّه الجهات المعنية في الدولة، بالإسراع لتنفيذ المشروع: «حسينا بفخر لما الرئيس السيسي كرّم فريق عمل الهوية البصرية في الجامعة الألمانية، كنا متأكدين إن تعبنا هيكون له نتيجة جميلة، وده مجهود وتعب سنين»، كما كشفت عن صور مشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان.

مخطط مشروع الهوية في 11 محافظة

وعن خطة فريق عمل الهوية البصرية الفترة المقبلة، قالت ياسمينا صلاح، إنّ المشروع كبير ومستمر لسنوات، وقريبا يتم الكشف عن أعمال جديدة، وتكليفات جار العمل عليها في 11 محافظة: «انتهينا من تصميمات 4 محافظات، وهي: الأقصر، جنوب سيناء، الإسكندرية، وأسوان، وقريبا ننتهي من تنفيذ مخطط محافظة الإسكندرية.

دعم كبير من الجامعة الألمانية لمشروع الهوية البصرية

وأشارت رئيس فريق هوية مصر، إلى أنّ الفريق يضم طلابا من كليات الجامعة الألمانية تحت قيادة كلية الهندسة والعمارة، بخبرات مصرية خالصة 100%: «لم نستعين بأي خبرات أجنبية، والمشروع خالص للجامعة الألمانية فقط، بدعم كامل من مجلس الأمناء».

ووجّهت صالح، الشكر للدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدة، على الدعم المتواصل للمشروع، وتأكيده ضرورة التميز والإنجاز في جميع المجالات، قائلة: «دعم الدكتور لا يوصف، ومهما احتجنا حاجة بيوفرها وبيوفر الإمكانيات من غير مقابل، الشغل كله عمل تطوعي منه ومن الجامعة، وهو له فضل كبير في إتمام المشروع بعد دعم الرئيس».

مشروع الهوية البصرية خدمة وطنية

وأكدت رئيس فريق هوية مصر، أنّ تصميمات الهوية البصرية تراعي الأبعاد والظروف المحيطة بالبيئة، كما أنّ الجامعات تسخّر إمكانياتها لمشروع الهوية البصرية في الجامعة الألمانية: «مشروع الهوية البصرية خدمة وطنية، وهدفنا المشاركة المجتمعية».