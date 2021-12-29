وظائف للشباب في شركات القطاع الخاص براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة فاتورة يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021 من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا، وذلك على الوظائف التالية:

وظائف ملتقى التوظيف اليوم

1- مشرف مبيعات.

2- مندوب مبيعات.

أماكن العمل: القاهرة - الجيزة - القليوبية - الفيوم.

الشروط والمزايا المشتركة:

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- ألا يزيد السن على 40 عامًا.

- لايشترط خبرة لوظيفة المندوب.

- يشترط وجود 7 سنوات خبرة لوظيفة المشرف.

- راتب المندوب: 5000 جنيه، وراتب المشرف يبدأ من 10 آلاف جنيه.

وللتقدم يمكنك ملء الاستمارة من هنـــــــــا، والذهاب مباشرة على العنوان: 25 طريق مصر حلوان الزراعي - برج الزيني - الدور 14 - المعادي - أقرب محطة مترو المعادي.

موقع ملتقى التوظيف على الخريطة

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة «الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الادارة العامة للمشروعات)»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن حاجة إحدى شركات الملابس الشهيرة لتعيين الوظائف التالية بجميع فروعها:

1- نائب مدير فرع (يشترط الخبرة في نفس المجال).

2- مشرف قسم ملابس (يشترط الخبرة في نفس المجال).

3- بائع بالفرع (يشترط الخبرة في مجال الملابس) .

4- كاشير (مؤهل عالِ).

5- مدخل بيانات بالمخازن «بالعبور» (يتوفر سكن ووجبات).

6- أمين مخزن بالفروع (يشترط إجاده الإكسيل).

7- منسق عرض (vm) يشترط الخبرة.

8- موظف نظافة.

مكان العمل: القاهرة - الجيزة - مول مصر - العاشر من رمضان .

الشروط والمزايا المشتركة:

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب على حسب الخبرة + عمولة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي.

- حافز على المبيعات وخصم علي المنتجات وكورسات.

وللتقدم يمكنك ملء الاستمارة من هنـــــــــا، والذهاب مباشرة للتقديم يوميًا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا في الإداره أو الفرع الأقرب لك على النحو التالي:

- الإدارة الرئيسية: 2 ميدان الأوبرا بجوار محطه مترو العتبة الدور الرابع أمام نظارات فؤاد صبحي وأعلى محلات السيد محمود وأصواف رمضان الدور الرابع.

- فرع أكتوبر: فاميلي مول بجوار جهاز مدينة 6 أكتوبر خلف دولفين مول.

- فرع التجمع: مول الحمد بميدان المحكمة بالتجمع الخامس عرفة جروب للملابس.

- فرع وندر لاند: آخر شارع عباس العقاد الحديقة الدولية - مدينة نصر.

- فرع روكسي: تقاطع شارع إبراهيم اللقاني مع شارع الأهرام - روكسي.

- فرع العاشر: قطعه رقم 31 أ المنطقة الصناعية الأولى - مول عرفه جروب للملابس.