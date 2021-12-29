«المراغي»: الجمعية العمومية صاحبة الحق في تحديد موعد الانتخابات العمالية

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات النقابية العمالية في يد المنظمات النقابية وجمعياتها العمومية، ويكون ذلك خلال الفترة المحددة بالقانون، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف مع الجهة الإدارية الممثلة في وزارة القوى العاملة.

تنسيق مع القوى العاملة بشأن الانتخابات

وأضاف «المراغي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الاتحاد، أن هناك تنسيق بين الاتحاد العام والنقابات واللجان النقابية مع الجهة الإدارية ووزارة القوى العاملة بشأن الانتخابات النقابية العمالية، ولكن الأصل الأصيل في تحديد موعد إجراء الانتخابات العمالية للجمعية العمومية.

وتابع، أن وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر جسد وكيان واحد، لافتا أن مساع الربط الإلكتروني مع الدول العربية بدأ منذ عام 2013، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كامل مع اتحاد عمال ليبيا، ومن المؤكد أن للاتحاد العام لنقابات عمال مصر دور في تدريب وتأهيل العمالة المصرية المسافرة إلى ليبيا.

مؤتمر اتحاد النقابات العمالية

كما أوضح «المراغي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بمقر اتحاد النقابات العمالية، أن ما يحدث على أرض الواقع من تنمية يأتي بفضل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية، وآخرها افتتاح عددا من المشروعات في صعيد مصر، حيث تم إنفاق 1.1 تريليون جنيه لتطوير مدن وقرى الوجه القبلي، وإنشاء مشروعات الطاقة الكهربائية التي تواكب الدول المتقدمة، وإعادة تطوير المشروعات الزراعية بتوشكى وافتتاح عدد من المصانع والكيانات الاقتصادية والخدمية المتنوعة.

وأردف أن النقابة تسعى لأن يكون هناك استقرار في بيئة العمل، وذلك ليستمر الإنتاج وتحقيق النجاحات المطلوبة، وأن المصنع الذي يتم تصفيته يكون هناك مصنع مقابل له يلتحق به العمال، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم المساس بحقوق العمال، ومؤكدا أن العمال والنقابات العمالية والاتحاد العام عضو أصيل لإزالة المعوقات من أجل نجاح المنظومة.