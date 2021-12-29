«الإنتاج الحربى» توقع بروتوكول تعاون مع شركتي «بهجة الواحه» و«أفسكبرو»

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى و شركة «بهجة الواحه» إحدى شركات مجموعة الحشار الرائده بسلطنة عمان و شركة أفسكبرو، للتعاون فى مجال إقامة وتشغيل المواقف الذكية، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى .

وأشار الوزير «مرسي» إلى أن الهدف من هذا التوقيع هو التعاون بين الأطراف الثلاثة فى عدد من المجالات وهى: نقل تكنولوجيا وتوطين وتعميق صناعة معدات ومستلزمات المواقف الذكيه فى مصر ، تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة المواقف الذكية فى مصر ، التعاون فى أنشطة البحث والتطوير لمجالات صناعة المواقف الذكية ، التعاون فى مجال التسويق وفتح اسواق جديدة وتنفيذ مختلف المشروعات ومنها صناعة المواقف الذكية ، التعاون فى مجال تصميم وتمويل وتشييد وتشغيل المنشآت لتوطين التقنية المستخدمة فى صناعة المواقف الذكية.وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى ضمن العمل فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ، مشيراً إلى أن هناك تحديا واضحا بقطاع الصناعة والذي يعتمد في جزء كبير منه على استيراد بعض مكونات ومستلزمات الصناعة من الخارج، رغم أن مصر أصبحت تشهد قيام صناعات حديثة، لافتاً إلى إن الدولة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرات القطاع الخاص.

واضاف الوزير «مرسى» نتابع حاليا الاضطرابات الكبيرة والتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم من حولنا ولعل أبرزها جائحة كورونا وما نتج عنها من أثار سلبية سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية،مؤكداً أن الدولة المصرية نجحت في التعامل بتوازن كبير في هذا الصدد من خلال إتخاذ عدد من الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المواطنين والفئات المتضررة.

من جانبه أشار جنناسيها مونى جوسى مايكل الرئيس التنفيذى لشركة «بهجة الواحه» أن هذه الشركة تأسست عام 2000 وهى شركة إنشاءات مدنية تابعة لمجموعة الحشار الرائدة بسلطنة عمان ، وعلى مدار العشرين عام السابقة قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع الناجحة بجودة عالية وباسعار تنافسية ، وأعرب «جوسى» عن سعادته بهذه الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربى نظرا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة متميزة فى مختلف المجالات .

وأعرب ياسر أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة افسك برو للحلول المتكاملة الوكيل المصرى لشركة «بهجة الواحه» عن تطلعه لتحقيق تعاون مشترك مثمر مع «الإنتاج الحربي» في مجال إقامة وإدارة وتشغيل المواقف الذكية بمصرمتمنياً تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة والتشجيع على عقد شراكات جديدة ، مثنياً على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

وبدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة تحرص بشكل دائم على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مختلف الصناعات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وقد تم توقيع بروتوكول التعاون بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وقام بالتوقيع على البروتوكول المهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والإستشارات الهندسية والتوريدات العامة وجنناسيها مونى جوسى الرئيس التنفيذى لشركة بهجة الواحه وياسر أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة افسك برو للحلول المتكاملة .