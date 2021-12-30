كل ما تريد معرفته عن صرف ذوي أهل الميت لمعاشه في حالة التأمين عليه

بعد وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه، يتساءل أهله عن مدى استحقاقهم لمعاشه، وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يصرف معاش المؤمن عليه للمستفيدين عنه المتمثلين فى أرملته وأبنائه وبناته وإخوته، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة المتعلقة بصرف معاش صاحبه المتوفى، والتي أوضحتها هيئة التأمينات على موقعها الرسمي، كالتالي:

- لمن تصرف مستحقات صاحب المعاش المتوفى؟

يصرف للأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، بعد التوجه الي المنطقة التأمينية، وتقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.

- ماهى المستندات المطلوبة التي يقدمها المستحقون لصرف المعاش؟

- تقديم شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بشرط تجاوز سن 21 سنة وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل عالى بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز سن 26 سنة في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- صورة المؤهل للأبناء الحاصلين على مؤهل متوسط أو إعدادية بشرط تجاوز سن 21 سنة، وعدم تجاوز 24 سنة في تاريخ الوفاة، وكذلك عدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الإشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص، أو من صاحب العمل إذا كان أكبر من الأجر التأميني.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

هل يحق للابنة المتزوجة صرف معاش والدها؟

يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة، ويشترط لاستحقاق أرملة صاحب المعاش، أو المؤمن عليه أن يكون الزواج موثقًا، وتعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة، إذا توفى عنها خلال فترة عدتها، والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.

ما هو نصيب أهل المتوفى في المعاش؟

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- أرملة وولد واحد أو أكثر: تحصل الأرملة على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال تعدد الزوجات، كما يحصل الأولاد على النصف الآخر، ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- أرملة ووالد أو والدين: تحصل الأرملة على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرملة وأخت أو أخ أو أكثر: تحصل الأرملة على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.