تحصين 300 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية (صور)

أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية، اليوم، الانتهاء من تحصين ما يقرب من 300 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع خلال الحملة القومية، وذلك على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وقال الدكتور حاتم كمال أنور مدير الطب البيطري بالغربية، إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة القومية يبلغ 350 ألف حيوان، مشيرا إلى وضع آليات واتخاذ اتخاذ كل التدابير اللازمة، وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة وفق جدول زمني محدد.

ووجه مدير هيئة الطب البيطري مساعديه بضرورة تفعيل دور الحملات المتنقلة بنطاق جميع المراكز والقرى والعزب، لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف.

جهود بيطرية مع الجهات التنفيذية لإنجاح الحملة القومية

من ناحية أخرى، دشنت مديرية الطب البيطري قافلة موسعة بنطاق قرية فرسيس بمركز زفتى لتقديم العلاج والكشف بالمجان، والفحص التناسلي، إذ تم توقيع الكشف على 316 حيوانا من مختلف الأنواع، وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزه السونار الي جانب التوعيه والإرشاد للمربين.

كما تم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجيه وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة، لمكافحة الطفيليات الداخلية، وأعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد مرض الحم القلاعية للحيوانات وحمى الوادي المتصدع، وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه.

رش الحيوانات لمكافحه الطفيليات

ومن جانب آخر، تم فحص بعض الطيور وإعطاء علاج لـ3854 طائرا. وتعد هذه القافله رقم 31 من إجمالي 54 قافلة، وجاري استكمال أعمال القوافل البيطرية بمركز زفتى.