المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة: وضعت لهم سم فئران في المحشي

أدلي الزوج المتهم بقتل زوجته وأطفاله الثلاثة بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، من خلال وضع السم لهم في المحشي، أمام النيابة العامة، أنه جمعته صداقة بأحد الأشخاص وبدأ في تناول المواد المخدرة منذ فترة وهو ما جعله غير قادر على الإنفاق على أسرته.

وضع سم فئران في المحشي

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه لم يكن قادرا على الإقلاع عن تناول المواد المخدرة، وفي نفس الوقت يريد الإنفاق على زوجته وأطفاله الثلاثة، لكنه عجز عن ذلك، ما جعله يفكر في التخلص منهم، ووضع لهم سم فئران في وجبة المحشي التي تناولوها وهو جالس أمامهم يشاهدهم أثناء مغادرتهم للحياة واحدا تلو الآخر.

المتهم يمثل جريمته

ومثل المتهم الجريمة، أمام جهات التحقيق ووسط حراسة أمنية مشددة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة، كانت بمصرع سيدة وأطفالها الثلاثة، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة «محشي» في منزلهم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

إصابة المجني عليهم بتسمم غذائي

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بوفاة 4 من أسرة واحدة «سيدة و3 أطفال»، إثر إصابتهم بتسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة «محشي» بمنزلهم في مركز الواسطى.

وبإجراء قوات الأمن التحريات حول الواقعة، تبين وفاة سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه أحمد طه 15 سنة، وآية أحمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن أحمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف.

ونُقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لتولي التحقيقات في الواقعة.