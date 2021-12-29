بعد آداء اليمين.. الاقتصاد على رأس أولويات حكومة الكويت الجديدة

قالت وكالة الأنباء الكويتية، إنّ الملف الاقتصادي الخاص بحوكمة الشركات والتيسير على القطاع الخاص، سيكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، بما يعزز المنظومة الاقتصادية، عبر تعزيز التحول من القطاع العام إلى الخاص بوجه عام.

وتابعت وكالة الأنباء الكويتية، في تقرير لها، أنّ خطاب ولي العهد الكويتي الشيخ «مشعل الأحمد الجابر الصباح»، عقب آداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، شدّد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواصلة مسيرة الإصلاح وتنفيذ البرامج الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في البلاد، وأوضح التقرير أن ولي العهد شدد أيضًا على ضرورة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار وتنفيذ التشريعات والقوانين التي تصب في صالح البلاد .

الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام ولي العهد

وكان أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة، أدوا اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ «مشعل الأحمد الجابر الصباح»، اليوم، الأربعاء، في قصر «بيان»، وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية أمس، صدور أمر أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ «صباح خالد الحمد الصباح»، والتي تضم 15 وزيرا بينهم امرأة .

استبعاد العودة للقيود الخاصة بجائحة كورونا

من جهة أخرى، أفاد وزيرالتجارة والصناعة الكويتي «فهد مطلق الشريعان»، فى لقاء تلفزيوني مع قناة العربية، أن الحكومة تولي اهتماما بالتعامل مع تحديات جائحة كورونا، وتأخذ على عاتقها هذا الاهتمام الذي من شأنه المحافظة على الحالة المستقرة لدولة الكويت في الملف الخاص بفيروس كورونا ومتحوراته المختلفة ، كما استبعد العودة للقيود على الأنشطة التجارية أو الصناعية .

وأضاف أنّ الدولة مهتمة منذ بدء جائحة كورونا، بالتركيز على دعم المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمساعدتها على مواجهة الآثار والتداعيات الناجمة عن الجائحة، مؤكدا أنّ الأوضاع في الكويت مطمئنة حيال التعامل مع التداعيات الاقتصادية للجائحة على مختلف المستويات، وبشأن تأثر سلاسل الإمداد قال الشريعان إن مخزون الدولة الاستراتيجي مطمئن، وميزانية الدولة في مراحل مطمئنة.