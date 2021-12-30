المركزي للمناخ: موجة الطقس السيئ طبيعية في هذا الوقت.. مفيش عاصفة تنين

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ ورئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ، أن ما ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن البلاد تتعرض لموجة طقس أسوأ من منخفض التنين الذي تعرضت له من قبل، ليس له أساس من الصحة.

وأضاف «أبو المعاطي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد طبيعية في هذا الوقت من السنة.

موجة شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على كل من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري، ويكون معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضح «أبو المعاطي» أنه خلال الأيام المقبلة سوف يكون هناك نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي يصاحبها ارتفاع للأمواج.

وفيما يخص الأمطار، تابع أن اليوم يشهد سقوطًا للأمطار المتوسطة على كل من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا، والتي قد تكون رعدية أحيانا، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى ولكن ليس بنفس الشدة.

الجمعة ذروة التقلبات الجوية

وتابع رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ حديثه قائلاً إن ذروة التقلبات الجوية تكون غدا الجمعة، فمن المتوقع أن تكون هناك أمطارا غزيرة يصاحبها سقوط لحبات البرد على السواحل الشمالية والدلتا، وتمتد إلى القاهرة الكبرى ولكن ليس بنفس القوة.

وواصل أنه من المتوقع أن تصل الأمطار إلى حد السيول في سيناء وخليج السويس وسلسلة جبال البحر الأحمر، وبدايةً من الأحد سوف تقل حدة موجة الطقس السيئ إلى أن تتحسن الأجواء تماما بداية من يوم الاثنين المقبل.