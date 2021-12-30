محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، برفع درجة الاستعداد من الأحياء وشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، باتخاذ كل الاستعدادات للتعامل مع موجة عدم الاستقرار للطقس، المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع التركيز على نشر المعدات بالمحاور ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، وتطهير بالوعات تصريف مياة الأمطار.

من جانبها، أصدرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تعليمات لرؤساء أحياء المنطقة والأجهزة التنفيذية برفع الجاهزية واتخاذ كل التدابير المطلوبة، للتعامل مع أي طارئ، وموجة الطقس السيئ المتوقع أن تضرب القاهرة خلال ساعات.

مراجعة أعمدة الإنارة

وشددت نائب محافظ القاهرة، على شركتى مياة الشرب والصرف الصحي والأحياء وهيئة النظافة، متابعة كل الإجراءات والتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة، والتأكد من خطة نشر المعدات وسيارات الشفط والتعامل الفورى مع مياه الأمطار، علاوة على مراجعة إنارة الأعمدة بالشوارع، وغلق أبواب الأعمدة الكهربائية، للحد من أي مخاطر.

شكاوى المواطنين

ووجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، بسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين، خاصة فيما يتعلق بأحداث الطقس وسقوط الأمطار، وما ينجم عنها من أضرار، من أجل سلامة المواطنين، مؤكدة أن غرف عمليات الأحياء والمنطقة الجنوبية تتلقى شكاوى واتصالات المواطنين، للإبلاغ عن أي شكاوى أو مشكلات تنجم خلال الساعات المقبلة.