استحدثت بوابة المرور الإلكترونية، التابعة لوزارة الداخلية، خدمة جديدة تتيح للمواطنين إمكانية حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية، في إطار التسهيل على المواطنين من خلال ميكنة عدد كبير من الخدمات الحكومية لمواجهة الزحام والطوابير في المصالح والجهات الحكومية، خاصة في ظل انتشار الفيروسات والأوبئة.

شروط حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

ووفقا لبوابة مرور مصر، تتمثل شروط خدمة حجز موعد ب​وحدات المرور الإلكترونية في الآتي:

- بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول.

- يجرى السداد بأنواع كروت الائتمان كافة، ولا يوجد تعامل نقدي.

- تقدم الخدمه لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.​

- يشترط وجود شهادة براءة ذمة سارية.

- تقبل خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات، ولا تقبل خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادرة من الشركات المختلفة.

- تقبل التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، ويشترط ألا يكون قد مضي على التوكيل 3 أعوام من تاريخ صدوره.

تقديم مذكرة للرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها

- تقدم مذكرة فقد للرخصة المطلوب استخراج بدل فاقد لها، تكون صادرة من قسم الشرطة المختص.

- تقدم الرخصة التالفة في حالة طلب «بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير».

- تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط «موضح بها الرقم القومي».

- لا تقدم الخدمات الآتية: «نقل القيد - نقل الملكية - خدمات الأجانب - خدمات الشركات».

- لا يجرى التعامل مع تصاريح التسيير.

- ​لا يجرى التعامل مع خطابات التجديد أورفع الحظر الورقي، علمًا بأنّ الوحدات تعمل بالتكامل الإلكتروني مع كافة البنوك على مستوي الجمهورية.

- عدم قبول الدمغ المحلي.

خطوات حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

- يدخل المواطن على بوابة مرور مصر، ثم على «حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية»، ثم الضغط على «أقبل الشروط والأحكام».

- يبدأ المواطن في استيفاء البيانات المطلوبة والمتمثلة في الاسم والجنسية والرقم القومي ورقم الموبايل.

- بعد ذلك يدخل معلومات الرخصة سواء قيادة أو مركبات، وإدخال رقم اللوحة ورقم الشاسيه ونوع المركبة.

- اختر نوع الخدمة «إصدار ملصق إلكتروني - خدمة تجديد - خدمة فحص وتجديد»، ثم قم بتحديد موعد الخدمة، ثم اضغط على «التالي».

خدمات ​وحدات المرور الإلكترونية:

- تجديد رخصة تسيير مركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصه تسييرمركبة.

- بدل تالف / فاقد رخصة قيادة.

- إصدار ملصق إلكتروني.

- بدل تالف / فاقد ملصق إلكتروني.

- ​خدمة الفحص الفني للمركبات.

فروع ​وحدات المرور الإلكترونية

1. القاهرة: وحدة المرور الإلكترونية بمول سيتي ستارز (الطابق السابع).

2. مطروح: وحدة المرور الإلكترونية بمراسي.

3. ​الغربية: وحدة المرور الإلكترونية بنادي طنطا.