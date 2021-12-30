حظك اليوم برج السرطان الخميس 30-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن امرأة برج السرطان أنّها تتصف بالإخلاص، الأمر الذي يساعد على نجاح علاقاتها الاجتماعية والعاطفية، وتتمتع بشخصية متزنة ومسؤولة.

وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

رغم الضغوط.. تجد لديك اليوم كل الحماس لتبدأ جديدا أو لتنجز أعمالك وتحصل على التقدير.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب مما يجعلك عاطفيا، وتميل اليوم نحو إظهار مشاعر إيجابية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجمة الأمريكية كريستين بيل، ويوافق تاريخ ميلادها 18 يوليو.