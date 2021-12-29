مدير «تطوير ماسبيرو»: إنشاء وحدة صحية لمتابعة حالة العاملين بالمشروع

أكد المهندس نسيم سليم، مدير عام تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أن هناك التزاما كاملا في موقع المشروع بكافة الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وذلك للحد من انتشار الفيروس بين العمال.

وأضاف «سليم»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يمنع دخول العمال إلى موقع العمل دون ارتداء الكمامة، فضلا عن تطبيق شروط التباعد الاجتماعي، مؤكدا على إنشاء وحدة صحية بالموقع لمتابعة الحالة الصحية للعمال والمهندسين، وشدد على إجراء اختبار كورونا للعمال قبل دخولهم الموقع.

تقليل عدد العمال بمراحل التشطيب

وأوضح أن الأبراج التي بدأت مراحل التشطيبات يتم تقليل عدد العمال بها للحد من انتشار الفيروس، لافتا إلى وجود عاملين أو ثلاث في كل وحدة سكنية.

ونوه بأنه يتم التغلب على نقص العمل عن طريق زيادة ساعات العمل بالأبراج التي في مراحل التشطيبات، حتى يتم الانتهاء منها في الموعد المحدد.

نسبة الإنجاز بأبراج الإسكان البديل 80%

وأشار مدير عام تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، إلى أن نسب الإنجاز بأبراج الإسكان البديل بلغت 80%، مؤكدا أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية، وجار العمل بأعمال التشطيبات والواجهات.

وأضاف أنه جار العمل بثلاث أبراج علي الكونيش تسمى بأبراج النيل، بارتفاع 30 طابقأً لكل برج، بجانب العمل على برجين بشارع الجلاء مكونين من 16 طابقاً؛ أحدهما إداري سكني والآخر فندقي.