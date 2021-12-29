مدير قصر العيني: 21 حالة مصابة بكورونا في مستشفيات جامعة القاهرة

كشف الدكتور حسام صلاح الدين، مدير مستشفى قصر العيني التابع لمستشفيات جامعة القاهرة، اليوم، نسب الإشغالات بأسرة حجز كورونا حالياً في الأماكن المخصصة لعزل المصابين سواء بمستشفى قصر العيني الفرنساوي أو قسم 6 للعزل بقصر العيني القديم، موضحاً أن عدد الحالات الآن 21 حالة موزعة كالتالي: 11 بقصر العيني القديم و10 حالات بالفرنساوي، لافتا إلى أن حالات الإصابة في تناقص عن الفترات الماضية، وأن هناك استعدادات مكثفة لمواجهة أي إشغالات تتعلق بالمرض.

600 تحليل PCR بقصر العيني يوميا

وأضاف المدير التنفيذي لقصر العيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معامل التحليل تجري نحو 600 تحليل يومياً، ويثبت إيجابية 5% منهم، لافتا إلى أن النتائج أثبتت عدم وجود سلالة أوميكرون بين المصابين بالمرض داخل مصر.

الاستعداد لأي سيناريو يتعلق بفيروس كورونا

وفي السياق ذاته، أكد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي، الاستعداد التام لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا خاصة في ظل الحديث عن وجود متحورات جديدة للمرض، لافتة إلى أنه لا توجد أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وأن جميع المستلزمات متوفرة، ونسب الإشغالات في الأماكن المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا لا تتجاوز الـ 40% في أماكن الحجز العادية، و40% في الأماكن المخصصة لعزل المصابين بالرعايات المركزة.