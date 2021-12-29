أمطار غدا.. غزيرة في تلك المناطق وتمتد للقاهرة ونشاط الرياح

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها جميع الأنحاء بداية من غد الخميس الموافق 30 ديسمبر، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن أماكن أمطار غد وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة 50 إلى 60% تقريبا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة.

كما تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا بنسبة 40% تقريبا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والاسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

أماكن سقوط الأمطار الجمعة 31 ديسمبر

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس، ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار السبت 1 يناير

ويستمر سقوط الأمطار وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية قدد تكون مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مدن القناة، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وتكون الأمطار متوسطة ورعدية بنسبة 50 إلى 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار الأحد 2 يناير

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر.