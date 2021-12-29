الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الجمعة: احتفلوا برأس السنة في البيت

قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات متوقعة خلال الفترة المقبلة، لذا ينصح بأن تكون الاحتفالات في المنزل، لأن الجمعة 31 ديسمبر سيشهد سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة على مختلف الأماكن، وستكون طوال النهار بالإضافة إلى فترات متقطعة في المساء، وستستمر الأمطار في بعض المناطق أيام السبت والأحد في القاهرة الكبرى ومحافظات سيناء والبحر الأحمر ومدن القناة التي ستشهد أمطارا غزيرة.

البلاد لن تتعرض لمنخفض التنين

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن هناك حالة من عدم الاستقرار، ولن تتعرض البلاد إلى «منخفض التنين» الذي شهدناه في مارس 2020، مبينا أن حالة عدم الاستقرار أمر طبيعي في هذا الوقت من السنة ولكن لا يوجد منخفض التنين كما أشيع مؤخرا على مواقع التواصل، لافتا إلى أن هناك نشاطا في الرياح غدا الخميس على السواحل الشمالية ومدن القناة والصعيد والقاهرة، ولكن لا توجد عواصف، متابعا: «مش عاوزين نقلق الناس برضه».

استقرار الجو بدءا من الثلاثاء المقبل

وتابع مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «بنقول لأصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية، ضروري عدم التعرض للأتربة والرياح، الجو هيستقر من يوم الثلاثاء المقبل، وهتقل نسبة المطر وهتنخفض درجات الحرارة وهتوصل إلى 9 مئوية في المساء».